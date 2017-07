Octavie se vyrábí už i v Alžírsku, přijíždí tam v bednách. ‚Pracovat tu chce každý‘

REALIZANE (Od našeho zvláštního zpravodaje) Koncern Volkswagen otevřel v alžírském Relizane novou továrnu na výrobu osobních vozů. V závodě Sovac Production budou z počátku vznikat čtyři koncernové modely: Volkswagen Golf, Seat Ibiza, Volkswagen Caddy a Škoda Octavia. Později mají přibýt i vozy VW Polo a Škoda Fabia.

Do Relizane je to z hlavního města Alžíru asi čtyři hodiny cesty, z Oranu, druhého největšího alžírského města, asi dvě hodiny autem. Především z těchto dvou měst se sjeli hosté slavnostního otevření továrny, která tu vyrostla během pouhých 200 dnů.



Po plném náběhu výroby tam bude vznikat až 200 koncernových vozů denně, přesné rozdělení mezi jednotlivé značky není známé, nicméně se dá očekávat, že Octavia by mohla tvořit zhruba šestinu produkce.



Na slavnostní otevření do Realizane dorazili zástupci značek německého koncernu, včetně šéfa VW Herberta Diesse. Otevření se zúčastnil i alžírský ministr obchodu Ahmed Abdelhafid Saci. Závod je společným podnikem alžírského importéra koncernových vozů, společnosti Sovac a koncernu VW.



Volkswagen má v podniku minoritní podíl, jak vyžadují alžírské zákony.

Továrna VW v Alžírsku.

Celková zamýšlená kapacita závodu je asi 40 tisíc vozů ročně. Koncern VW v současnosti prodá v Alžírsku asi třicet tisíc vozů - všechny pochází z dovozu. Nový závod má v současnosti asi 550 zaměstnanců a dlouhodobě se počítá až s 1 800 pracovními místy. O zaměstnání je tam veliký zájem.



„Během několika týdnů se nám sešlo přes patnáct tisíc životopisů,“ řekl během slavnostního setkání šéf výroby Sovac Production Mokhtar Naili.

Konec závislosti na ropě?

Právě kvůli pracovním místům továrna v Relizane vznikla. Alžírská ekonomika je silně závislá na ropě, země má nejbohatší zásoby v Africe. Tamní politici se snaží o industrializaci země a diversifikaci svých příjmů. V současnosti tvoří příjmy z ropného průmyslu asi 55 procent veškerého exportu a celkově (v závislosti na ceně ropy) třetinu až téměř polovinu HDP.



Zemi s vysokou porodností a mladým obyvatelstvem zároveň trápí vysoká nezaměstnanost mladých lidí.

V alžírské továrně se bude vyrábět po čase i Škoda Fabia.

Aby Alžírsko donutilo automobilky investovat do výrobních závodů, zavedlo na dovoz automobilů ze zahraničí přísná pravidla: jejich součástí jsou vysoká cla, dovozní kvóty a právě podmínka aktivní účasti v alžírském průmyslu.



„Od letošního roku musí importér zároveň vyvíjet ekonomickou aktivitu v alžírském průmyslu, jinak nemá na část z celkové kvóty 50 tisíc vozů nárok,“ vysvětluje Marko Ackermann z Alžírsko-německé obchodní a průmyslové komory.



Mimochodem, pro letošní rok nebyly zatím dovozní kvóty vůbec rozděleny, takže se musí prodejci spoléhat na zásoby z loňského roku a místní výrobu. V zemi mimo jiné platí v podstatě i zákaz dovozu ojetých vozů, v omezené míře lze do Alžírska dostat vozy do věku dvou let.

Kvůli těmto omezením ceny aut rostou. „Nastávají i případy, kdy je dvouletá ojetina na trhu v Alžírsku dražší než v době, kdy ji tehdy zákazník kupoval,“ naznačuje paradox Ackermann. Nové výrobní závody, jako je ten v Relizane, by měly znamenat zlepšení dostupnosti nových vozů a snížení cen.



Automobilky koncernu si od toho slibují, že se jim alespoň v krátkodobém horizontu podaří navýšit tržní podíl v Alžírsku. Plán je v roce 2020 v této zemi umístit asi jedenáct tisíc vozů Škoda, což by mělo znamenat tržní podíl zhruba pět procent. Letos by v Relizane mělo vzniknout asi 2100 Octavií, vloni prodala česká značka v africké zemi tři tisíce vozů.

Octavie z dřevěných beden

I přes výrazný kolaps alžírského automobilového trhu právě kvůli zavedeným opatřením zůstává tento trh pro automobilky velmi atraktivní.



Z dlouhodobého hlediska má země ze severních afrických států největší potenciál pro rozvoj trhu, prodá se tu výrazně více vozů než v Egyptě, Maroku nebo Tunisku. „Do pěti let chce koncern navýšit prodej svých vozů v Africe o zhruba čtyřicet procent,“ prohlásil během prezentace šéf značky Volkswagen Herbert Diess.



Alžírsko má v tomto nárůstu sehrát klíčovou roli, krom něj totiž VW produkuje vozy již jen v Jihoafrické republice.

Auta prozatím vznikají formou takzvané SKD produkce, kdy přijíždí do Alžírska v podstatě kompletní, ale rozložené automobily. V kontejneru je ve speciální dřevěné konstrukci uložena Octavia s kompletním interiérem a pod autem leží motor a převodovka.



Právě motor, převodovku a některé další součásti v Relizane do vozu namontují, přidají provozní náplně a vznikne tak kompletní nový vůz. Továrna má pro čtyři značky (Škoda, Seat, VW a VW Užitkové vozy) čtyři linky, Vozy jsou tu zkompletovány během šesti kroků.

Postupem času se ovšem kompetence závodu v Relizane mají rozrůstat. Během prezentace to několikrát zdůraznil šéf Sovac Production Mourad Oulmi. „Tohle je jen první fáze dlouhodobého projektu, cílem je skutečná lokální produkce vozů s vysokým podílem dílů od místních dodavatelů,“ vysvětlil Oulmi.



Továrna je na to zařízena, krom současné montážní haly má areál, který poskytla vláda, celkem 150 hektarů a i v aktuální hale je dostatek místa na to, aby se rozrůstal jak počet vyráběných vozů, tak i množství prováděných úkonů.

Česká automobilka nabízí v Alžírsku téměř kompletní portfolio vozů, chlubí se tím, že Octavia bude jediným lokálně montovaným autem ve své třídě. V roce 2018 by pak měla naběhnout i výroba Fabie, která je na alžírském trhu nejprodávanějším modelem české automobilky. V tomto roce také značka začne do Alžírska dovážet svá nová SUV Kodiaq a Karoq.

Místní partner Sovac se importu koncernových vozů věnuje už od roku 1952, kdy začal vozy dovážet v jednotkách kusů. V sedmdesátých letech se dovoz vyšplhal na několik tisíc vozů ročně a výhradním distribučním partnerem skupiny VW se Sovac stal v roce 2001.V Alžírsku má Sovac více než 100 dealerství a zaměstnává v nich zhruba 1600 lidí.