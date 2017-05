Odpadková tramvaj není sci-fi. Do vývoje se chce vložit čínský gigant Huawei

Na ideu speciálního vozu, který by v Praze v noci svážela odpad, upozornily Lidovky.cz minulý týden. Nyní se zdá, že nejde jen o sci-fi pohádku ale o projekt, který zajímá jednoho z největších výrobců mobilů či tabletů na světě. Česká metropole by se měla stát jakousi laboratoří, v níž dojde k ověření tohoto vozu ve skutečném provozu.

Na zájmu firmy Huawei o vývoj cargo tramvaje se shodlo několik na sobě nezávislých zdrojů. Má jít o spolupráci čínského výrobce, Pražských služeb a metropolitního dopravního podniku. Pokud vše klapne, stvrdí jej všechny strany příští týden v memorandu, které by měly údajně podepsat na konferenci Huawei Eco-Connect, která se koná 30. a 31. května na pražském Žofíně.

Oficiálně žádná ze stran tuto zprávu zatím nepotvrdila. Zapadá však do logiky strategie, kterou Huawei pro Česko vyhlásil. I zájmu Prahy rozvíjet se jako takzvané chytré město řízené moderními technologiemi a protkané ekologickou dopravou.



Ambiciózní firma, která je v naší zemi mimo jiné třetím největším dodavatelem mobilních telefonů, také ohlásila, že hodlá prohloubit partnerství s českým státem – v klíčových technologických programech, jako je širokopásmové připojení k internetu nebo chytrá a bezpečná města. Nyní se nabízí spojení s nákladní tramvají. Závazek investovat v Česku 8,6 miliardy korun v horizontu pěti let potvrdil při setkání s Milošem Zemanem šéf společnosti Huawei Kuo Pching.



„Společnost Huawei je přední světový dodavatel ICT řešení pro chytrá města a v současnosti připravuje celou řadu řešení v mnoha světových metropolích. Praha není výjimkou. Až do dokončení přípravných prací společnost Huawei však nekomentuje žádné lokální aktivity,“ reagoval mluvčí firmy Huawei v Česku Karel Taschner.



Cargo tramvaj je inovátorský projekt, protože v Praze se ani v historickém kontextu nákladní tramvaje příliš nepohybovaly.

Za 1. světové války jezdily ulicemi sanitní či pohřební vozy - ty však experti nechápou jako nákladní, ale jako osobní tramvaje se zvláštním užíváním. V 70. letech minulého století utichl i provoz vozů Vrchní stavby, které sloužily opravářům kolejí.



Jednou z výjimek je takzvaná mazací tramvaj, která pečuje o kolejnice a mimo jiné tlumí jejich hlučnost a opotřebení. Zároveň má mezi dopravními nadšenci tisíce fanoušků.



Odpadková tramvaj by pravděpodobně měla podvozek a elektrovýzbroj z některého stávajícího vozu, na nějž se připevní kontejner. Jednou z variant využití by byl převoz naplněných odpadových nádob, které by se na vybraných místech přeložily z aut na speciální vůz. Následně by odpadky putovaly do spalovny v pražských Malešicích, kam je ale nutné nejprve postavit kolejovou přeložku.



„Ten projekt se mi líbí a podporuji ho. Využití moderních tecnologií takovýmto způsobem navíc skvěle zapadá do našeho konceptu chytré Prahy. Dopravní podnik a ČVUT teď musí prozkoumat, co by realizace obnášela a jaké jsou s ní spojené náklady,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).



Technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský už dříve zdůraznil, že projekt vzešel z vizionářských diskuzí s Pražskými službami a zatím se nachází spíše v rovině úvah.

„Považuji však myšlenku za rozumnou - ve chvíli, kdy město i dopravní podnik řeší plán udržitelné mobility v metropoli. Svoz odpadu nyní zajišťují stejně jako veškeré zásobování města v podstatě výhradně nákladní auta,“ řekl Šurovský.