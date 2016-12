Sedm nových hříchů: odtržení od světa umocnil nástup virtuální reality

Znají to mnozí kdysi mladí hráči počítačových her: nejedny prázdniny strávili v jejich „náruči“ a dnes, když pro samou práci není na nic jako hry čas, na herní zážitky alespoň vzpomínají. V mládí má člověk času zdánlivě dost a právě počítačové hry se pro mladé každé generace staly velikým lákadlem.



Většina z nich nakonec vyroste, přesto někteří skončí ve spárech závislosti. Přesné počty neznáme, jedna norská studie nicméně odhadla, že u dětí ve věku 12 až 18 let hrám nezdravě propadnou až tři procenta populace. Bulvárem občas proletí zpráva o nešťastníkovi, který se do počítačové hry zabral natolik, že zemřel na dehydrataci či vyčerpání organismu. To jsou ojedinělé případy.

Skutečná závislost, která člověka vyčleňuje ze společnosti, je ale mnohem skrytější. Většina postižených se neléčí a samotná závislost na hrách nemá svou jasnou diagnózu. Už dnes ji však léčí některé specializované ústavy; ty nejlepší vytvářejí program nejen pro samotného postiženého, ale i pro jeho blízké, kteří mu pomáhají s návratem do běžné reality.

Jenže odtrhnout se od monitoru, obrazovky či displeje je čím dál složitější, a to nejen kvůli sociálním sítím. Zábava, služby i celé vztahy, vše lze dnes řešit jen digitálně. Jen na sociálních sítích stráví jejich aktivní čeští uživatelé podle nedávné studie AMI Digital a STEM/ MARK v průměru 159 minut denně. Toto odtržení od reality už ovlivňuje skutečné společenské vztahy a schopnost komunikace.

Sociální sítě jsou pro řadu uživatelů důležitější než televize, ta ovšem v trávení volného času stále vede. Ze šesti a půl hodiny volna, které průměrný Čech denně má, stráví dvě hodiny před televizí. Vyplývá to z průzkumu Proměny české společnosti, který je dílem vědců z Akademie věd a Masarykovy univerzity.



Ani na ulici není situace o moc lepší. Řada lidí naprosto odtržena od reality kráčí se zrakem upřeným do displeje smartphonu. Ani nemusejí hrát zrovna aktuální fenomén Pokémon Go, aby snadno kvůli nepozornosti skončili třeba pod koly automobilu - tento hřích dovede být smrtelný až nečekaně snadno...



Veškerá digitální zábava před displejem navíc získává doslova nový rozměr. Odtržení od skutečnosti ještě podpoří nástup reality virtuální. Dovede být užitečná, například při ověřování návrhů výrobních linek nebo prezentacích výtvorů architektů. Jenže zatímco vývojáři v automobilce může pomoci pochopit, zda jím navržené řešení vůbec lze aplikovat, jindy dovolí virtuální realita mnohem hlubší ponoření se do digitálního světa.

Ve virtuální realitě se lze vzdělávat, Google pro ni již například uvolnil verzi Google Earth. Byť zatím v digitálním trojrozměrném světě nelze naplno cestovat a Google Earth slouží spíše ke vzdělávání a objevování, doba, kdy se budeme vypravovat na virtuální dovolenou, není nijak daleko.