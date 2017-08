OKD je schopná další existence, řekl konkursní správce. Ohlásil zisk 2,3 miliardy

OSTRAVA Zisk černouhelné společnosti OKD činil v letošním prvním pololetí 2,28 miliardy korun. Informaci ze zprávy o hospodářské situaci podniku ve středu potvrdil insolvenční správce OKD Lee Louda. OKD je od loňského května v úpadku.

Ve čtvrtek se bude konat schůze věřitelů, na níž se má schvalovat reorganizační plán firmy. Louda ve výše zmíněné zprávě dále uvedl, že společnost je schopná další existence a aktuálně disponuje dostatkem hotovosti pro další provoz.



CO BUDE DÁL? V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje bezmála 10 tisíc lidí.



Reorganizační plán předpokládá, že jejich počet bude postupně klesat tak, jak se budou zavírat jednotlivé doly.



V dolech Darkov a Lazy by měla těžba uhlí skončit v roce 2018, v Dole ČSA v roce 2021 a v Dole ČSM v roce 2023.

Zopakoval, že reorganizace firmy je pro řešení úpadku OKD zjevně výhodnější než konkurz. Disponibilní hotovost OKD činila ke konci června 2,37 miliardy korun, kladné celkové cash flow má společnost od února. Ztráta minulých let ale ke konci pololetí dosáhla na téměř 18 miliard korun.

Dostatek hotovosti se firmě podle Loudy podařilo nashromáždit díky souběhu příznivého vývoje na trhu uhlí, interních opatření k maximalizaci těžby a realizovaných nákladových opatření. Pro zlepšení své ekonomické situace OKD mimo jiné na konci letošního března uzavřelo Důl Paskov.

„Dlužník (OKD) byl během prvního pololetí 2017 schopen generovat výkony na úrovni 1,2 až 1,3 miliardy korun měsíčně, které umožnily běžnou provozní ziskovost,“ uvedl v materiálu Louda.



V únoru a březnu firma si podle něj vytvořila krytí pro očekávané finanční výdaje v druhém pololetí, tj. například náklady reorganizace, rezervy na očekávané snížení těžby nebo na mimořádné události spojené s těžbou.

Pokud věřitelé ve čtvrtek reorganizační plán schválí, budou doly a provozní majetek vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická. Sto procent akcií společnosti získá za 80 milionů korun státní podnik Prisko. V původní OKD zůstanou pohledávky za bývalými majiteli.

Právě prostřednictvím Priska půjčil stát loni firmě 700 milionů korun. Podle Loudy firma zatím vyčerpala 150 milionů korun, díky příznivému vývoji nebylo nutné čerpání navyšovat. Na prodej OKD Prisku si u Evropské komise stěžuje americká firma Alcentra ze skupiny BNY Mellon, která byla z nabídky na koupi vyloučena. Podle dřívějších informací firma proti Česku zvažuje arbitráž.

Alcentra podle dostupných informací nabízela za OKD 540 milionů korun. Zástupci OKD ale dříve uvedli, že její nabídka byla nevýhodná, protože požadovala, aby závod disponoval hotovostí nejméně 886 milionů korun a také veškerou další hotovostí vygenerovanou od 1. ledna 2017.

„Předpokládáme, že ve čtvrtek to skončí reorganizací. Pokud ne, tak je to katastrofa a nedovedu si představit, co se bude dít v dole a na povrchu, co to bude znamenat pro zaměstnance a rodiny. To jsou naprosto nepředstavitelné věci, které si myslím, že už nemůžeme ani ovlivnit,“ řekl ve středu předseda hornických odborů OKD Jaromír Pytlík. Domnívá se, že neschválení reorganizace by vyvolalo nepokoje.