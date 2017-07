Operátor O2 si zaplatil jméno na další tři roky. Vyjde ho to skoro na miliardu

PRAHA Společnost O2 Czech Republic si prodloužila právo na používání ochranné známky O2 o další tři roky. Tuzemského operátora to bude stát zhruba 900 milionů korun. Značka O2 patří španělské Telefónice, od níž si operátora před několika lety koupila investiční skupina PPF.

Původní dohoda platí do 27. ledna 2019. Operátor pod křídly PPF tak bude smět známku užívat do ledna 2022. Kromě toho do stejného data prodloužila smlouvu o partnerství se společností Telefónica.



„Zároveň bude mít O2 možnost dále jednostranně prodloužit právo využívat ochrannou známku O2 o dalších pět let, tj. až do 27. ledna 2027, s tím, že zároveň dojde ke snížení celkové výše ceny za ochrannou známku O2,“ popsala mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

Podmínkou prodloužení práva na využití ochranné známky O2 a smlouvy o partnerství do 27. ledna 2022 je předplatba zmíněných 900 milionů. Operátor ji musí provést do konce roku 2017.



Firmě se v prvních šesti měsících roku dařilo. Zvýšila konsolidovaný čistý zisk o tři procenta na 2,6 miliardy korun, provozní zisk před odečtením daní a odpisů EBITDA mírně vzrostl na 5,1 miliardy korun. Výnosy vzrostly o 1,4 procenta na 18,487 miliardy korun, z čehož více než 15 miliard připadá na výnosy z podnikání v Česku.



Důvodem růstu jsou zejména vyšší výnosy z O2 TV a z mobilního internetu. Naopak v segmentu pevných linek firma zaznamenala meziroční pokles.