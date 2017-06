Opojení smartphony zvolna vyprchává. Všichni už je mají

Chytré telefony se začaly masově rozšiřovat po uvedení první generace iPhonu od společnosti Apple v roce 2007. Po deseti letech se nyní zdá, že „epidemie smartphonů“ má už svůj vrchol za sebou. Prodeje smartphonů loni vzrostly jen o tři procenta. Spolu s tím zpomaluje i rozšiřování internetu.

Zjištění přinesla letošní studie Internet trends, kterou už po dvaadvacáté vypracovala společnost Kleiner, Perkins, Caufield & Byers a kterou už tradičně prezentovala na konferenci Code Mary Meekerová, jedna z největších autorit internetového byznysu a 86. nejmocnější žena světa podle časopisu Forbes.

Pokles tempa růstu prodejů chytrých telefonů, které se již téměř zastavily, je poměrně rychlý. Ještě v roce 2014 totiž meziroční nárůst činil 28 procent. „Dramatický pokles od roku 2014 napovídá, že skoro každý, kdo chce nebo potřebuje smartphone, už nějaký má,“ uvedla Meekerová.



Mobil, brána k internetu

Jsou to přitom právě chytré telefony, které v posledních letech táhly rozvoj internetu v chudších a zaostalejších zemích, kde jsou levná mobilní zařízení jediným způsobem spojení se světem. Zpomalení jejich prodejů tak pravděpodobně negativně ovlivní i rozšiřování webu, který už nějakou dobu stagnuje.

V současnosti je podle Kleiner Perkins po celém světě 3,4 miliardy internetových uživatelů. Meziročně to představuje nárůst o zhruba 10 procent, což je stejně jako v předchozích dvou letech. Bez aktuálně nejperspektivnějšího indického trhu by to ale bylo ještě o dva procentní body méně.

Noví uživatelé docházejí. Technologické společnosti tak budou muset najít nové zdroje zisků než jen pouhé rozšiřování uživatelské základny o nepokryté trhy, které je v uplynulé dekádě katapultovalo na přední příčky žebříčku nejhodnotnějších firem světa.

Biliony gigabytů dat

Příležitostí jistě bude dost. Uživatelé jsou totiž čím dál aktivnější. Jen loni vyprodukovali zhruba 14 zettabytů dat, to znamená 14 bilionů gigabytů. A toto číslo nadále poroste. Podle odhadů by to v roce 2020 mělo být 47 ZB ročně, v roce 2025 pak dokonce 163 ZB.

Souvisí to s tím, že lidé kupují stále více nositelných technologií a dalších doplňkových zařízení, která generují informace jako na běžícím páse, i s tím, že uživatelé se svými mobilními zařízeními tráví stále více času.

„Kupříkladu dospělý Američan v průměru tráví 5,6 hodiny denně online, z toho přes tři hodiny na mobilním zařízení, zatímco v roce 2011 na mobilu trávil méně než hodinu. Jelikož čas strávený na počítači je v letech víceméně stabilní, jde spíš než o přesun k mobilním zařízením o přírůstek mobilních zařízení,“ řekla Meekerová.