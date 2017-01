Oprava Fantovy budovy skončí v roce 2022 a vyjde na 730 milionů korun

Letos v únoru správce železnice vypíše výběrové řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro první fázi oprav, která zahrnuje opravu historické fasády, oken, dveří, zastřešení nebo úpravu a opravu veřejných ploch. Stavět by se mělo začít v roce 2018.



V roce 2019 by měly začít stavební práce na druhé etapě, která obsahuje dokončení rekonstrukce a oprav zbývajících vnitřních částí Fantovy budovy. Veškeré veřejně přístupné prostory budou uvedeny do původního stavu, ostatní prostory do nového stavu odpovídajícího budoucímu využití.



Dále budou kompletně obnoveny veškeré rozvody a technické zařízení budovy a elektroinstalace. Tendr na vypracování projektové dokumentace by měl začít letos v dubnu.

Rekonstrukce vnějšku historické budovy má vyjít na 210 milionů korun, náklady na práce uvnitř SŽDC vyčíslila na 520 milionů korun.

SŽDC vypověděla loni na podzim nájemní smlouvu na nádraží firmě Grandi Stazioni, která nestihla komplex včas zrekonstruovat. SŽDC zaplatila firmě 565 milionů korun jako úhradu prokazatelných nákladů, které při rekonstrukci proinvestovala, a o dalších 200 milionů se správa železnic s italskou firmou soudí.



Grandi Stazioni měla nádraží v nájmu od roku 2003 výměnou za rekonstrukci objektu. Pokud by rekonstrukci zvládla dokončit do loňského 16. října, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let.