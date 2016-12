Zeman k dokončené D8 vrtulníkem nepřiletí. Poslední úsek se otevře v tunelu

„Slibuji, že za rok přiletím helikoptérou na dálnici, abych opět přestřihl pásku,“ prohlásil prezident Zeman loni v prosinci, když při návštěvě Ústeckého kraje debatoval s občany Lovosic. Chtěl tak navázat na svou účast při otevření úseku Doksany - Lovosice, kam v červnu 2001 skutečně dosedl vrtulníkem. Jenže tentokrát šlo o jeden z prezidentových bonmotů, protože nyní se na místo dopraví prozaičtějším způsobem. „Pan prezident pojede z Lán a zpět vozem,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Jestli čekáte slavnostní zprovoznění dálnice na přehledné rovné části D8, pletete se. Páska se bude přestřihávat v tunelu Radejčín. „Má to dva důvody. Prvním je problematické počasí, jsme v Českém středohoří a v půlce prosince se tu dějí strašné věci,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Druhým důvodem je atraktivita prostředí. „Zatímco dálnici podél Řípu znají všichni a není v tom nic zvláštního, projít si pěšky moderní dálniční tunel může být velký zážitek,“ dodal.

Zmíněný tunel se nachází poblíž stejnojmenné obce v severní části posledního úseku, jenž je 16,4 kilometru dlouhý. A kdo bude Zemanovi při jeho čestné misi u pásky asistovat? Na první pohled to bude připomínat dýchánek hnutí ANO.

Přehlídka ministrů

Vedle nezbytného ministra dopravy Dana Ťoka (sice nestraník, ale nominant ANO) se ukáže i ministr financí Andrej Babiš a šéf resortu životního prostředí Richard Brabec. „Počítám s tím,“ sdělil serveru Lidovky.cz ministr Brabec, svou účast potvrdil serveru i vicepremiér Babiš.

Bagry nezatančí Když se v listopadu 2007 slavnostně začalo se stavbou posledního úseku D8, byl doprovodný program podstatně opulentnější než ten, který se chystá na sobotu. Tehdy totiž „tančily“ bagry, pod taktovkou dirigenta bagry zvedaly svá rypadla a okolo nich v rytmu kroužila nákladní auta. Nevšední kreaci provázela melodie Vídeňského valčíku od Johanna Strausse.

O příležitost užít si chvíli mediální pozornosti během historického momentu by se podle informací Lidovky.cz neměl nechat připravit ani premiér Bohuslav Sobotka, ale oficiálně se jeho účast ověřit nepodařilo. Chybět každopádně nebudou hosté z Německa, protože i pro ně to bude velká sláva. Určitě ocení, když se budou moci dostat z Drážďan do Prahy po jediné trase.

„Měli by přijet spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt, předseda Spolkové rady a vlády Svobodného státu Sasko Stanisław Tillich a saský ministr hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

První auto vyjede na nový úsek po 17. hodině

Páska se má podle harmonogramu stříhat v 11:40, ale už od půl jedenácté budou vjezdy na poslední úsek z obou stran zablokované a doprava se bude odklánět po dosud řidičům dobře známých trasách, především po silnici I/8 podél Labe. V půl jedné by pořadatelé měli začít rozebírat řečnické podium, balit catering a odvážet mobilní záchody. „Pak proběhne finální kontrola úseku z naší strany, ze strany policie, a pokud bude všechno v pořádku, dopravu pustíme,“ podotkl mluvčí ŘSD Rýdl.

Optimistické odhady hovoří o tom, že by první auto mohlo vjet na hotovou D8 kolem 17. hodiny. „Ale nejprve se rozjedou policejní hlídky, a za sebou potáhnou první auta, aby si z toho nikdo nedělal závodní dráhu,“ uvedl mluvčí ŘSD Rýdl.

Ministr dopravy Dan Ťok si tak naživo vychutná pocit, o němž snila řada jeho předchůdců. Stát si konečně může u kolonky s názvem D8 zaškrtnout splněno. „Stavbu v tomto složitém místě jsem zdědil od svých předchůdců a za svůj úkol jsem považoval ji dotáhnout do konce tak, aby konečně začala sloužit řidičům a zároveň byla bezpečná,“ sdělil serveru Lidovky.cz ministr.

Čoudící kamiony a sesuv půdy

Prezident Miloš Zeman si neodpustil, aby kýžené dokončení D8 opět nedoprovodil bonmotem. „Díky aktivitám zelených fanatiků se dokončení této dálnice přes České středohoří neustále prodlužovalo a nevadilo, že kamiony čoudí na tamních serpentinách desetkrát víc, než by čoudily na dálnici,“ prohlásil nedávno.

Nechme stranou otázku, kde kamiony čoudí více. Ale stojí za to připomenout, že ekologičtí aktivisté poukazovali pouze na to, že stát při administraci povolování stavby kritického úseku porušuje své vlastní zákony. A soudy jim v tom opakovaně daly za pravdu.

Naopak kdyby stát dal na návrh ekologů vést trasu tunelem Kubačka a nikoliv geologicky nestabilním územím, což si prosadil stát, nemusela se výstavba na skoro dva roky kvůli sesuvu půdy na dálnici u Litochovic nad Labem zastavit. Poslední úsek se začal budovat v listopadu 2007, počítalo se s jeho dokončením v roce 2010 a náklady 9 miliard korun. Stavba se ale prodražila o šest miliard a její dokončení nabralo šest let zpoždění.