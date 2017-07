Parkoviště Německo. Loni mělo historicky nejdelší kolony, trpěli v nich i Češi

BERLÍN Prázdninové cesty i doprava zboží přes německé dálnice byly loni zvlášť riskantní. Pravděpodobnost, že na nich řidiči – včetně těch českých – uvíznou, byla větší než kdy dřív. Německo zažilo v roce 2016, podle statistik tamního autoklubu ADAC, nárůst délky kolon o celých dvacet procent. A letos zřejmě nebude o moc líp.

Podle hlášení, která pracovníci autoklubu zaznamenali, narostly kolony na německých dálnicích do celkové délky bezmála 1,4 milionu kilometrů. To je oproti roku 2015 nevídaný skok o téměř 20 procent. Kvůli vzmáhajícímu se turismu, opravám i hraničním kontrolám spojeným s migrační krizí.

Nejde přitom o pro Čechy vzdálený problém, Německo je pro Česko důležitou tranzitní zemí pro cesty za lyžováním do Rakouska nebo k moři do Itálie. Komplikace to představuje i pro tuzemské dopravce, kteří vozí zboží přímo do Německa nebo přes něj projíždějí.

Navíc blízké Bavorsko vyšlo ze statistik z pohledu kolon jako druhé nejhorší, hned za Severním Porýním-Vestfálskem. Hned 21 procent dopravních komplikací se odehrálo na bavorských dálnicích. „Nejlépe by toto mohli popsat konkrétní řidiči. Nicméně už řadu let obecně platí, že například v Porůří můžete v určitou hodinu kolonu téměř jistě očekávat,“ říká Vladimír Starosta, prezident sdružení autodopravců ČESMAD Bohemia.

Důvody? Turismus, předpisy i uprchlíci

Důvodů, proč se Německo v roce 2016 proměnilo v „parkoviště“, bylo několik naráz. Už loni lidé sebrali více odvahy vydat se na zahraniční dovolenou. Ostatně i Německo je samo o sobě vyhledávaným turistickým cílem, zejména pro lidi z okolních států. Na dálnicích se také více opravovalo.

A nejen to. „Projevily se kontroly na hranicích kvůli uprchlíkům. Zpřísnily se také některé dopravní předpisy, na řadě míst se například snížila maximální rychlost,“ vypočítává Petr Vomáčka z Ústředního automotoklubu (ÚAMK).

NĚMECKO V ZÁCPĚ Rok 2015: 568 tisíc kolon/1,13 milionu km

568 tisíc kolon/1,13 milionu km Rok 2016: 694 tisíc kolon/1,378 milionu km

Nejhorší úseky: A3 u Oberhausenu

A3 úsek Frankfurt-Würzburg

A8 úsek Stuttgart-Karlsruhe Nejzatíženější spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko 28 % dopravních komplikací

Bavorsko 21 %

Bádensko-Württembersko 13 %

Pro lepší představu: na německých dálnicích bylo loni celkem hlášeno 694 tisíc dopravních špuntů v souhrnné délce 1,378 milionu kilometrů. V roce 2015 to přitom bylo celkem pouze 1,13 milionu kilometrů.

Lépe nejspíš nebude

V tuto chvíli je velmi těžké odhadovat, jaký bude letošní rok. První relevantní průběžná čísla dostane autoklub ADAC až v září. Je to logické: v tu dobu už bude mít spočítané léto, kdy jsou dálnice v zemi nejvytíženější.

Rostoucí turistický průmysl každopádně nahrává tomu, že tento rok o mnoho příznivější nebude.

„Letošní léto nebude o mnoho lepší, protože zájem o letní dovolenou v bezpečných destinacích, jako je Chorvatsko nebo Itálie a Španělsko, roste. Odvrácenou stranou tohoto trendu jsou kolony na hlavních silničních tazích,“ uvedl Petr Vomáčka z ÚAMK. Svědčí o tom i aktuální dopravní situace. O uplynulém víkendu se v Německu kolony tvořily na dálnicích v okolí Mnichova a cestou do Rakouska.

O příštím víkendu ÚAMK očekává ještě větší problémy v dopravě při cestě na jih. Koncem týdne totiž začínají školní prázdniny v Bavorsku a Bádensku-Württembersku, každá z těchto spolkových zemí má přitiom přes deset milionů obyvatel. „Situace nebude vypadat dobře. Příští víkend jedou dvě České republiky z Německa pryč, plus minus,“ dodal Vomáčka.

Nejhůř bylo 30. září

Pokud mají řidiči jedoucí přes Německo možnost zvolit si den, kdy vyrazí na cestu, měli by si proto zjistit, kdy jednotlivým spolkovým zemím končí letní prázdniny, protože o těchto víkendech bude na německých dálnicích nejtěsněji.

Varováním může být ale i den, kdy bylo na tamních komunikacích nejhůře loni. Bylo to 30. září. Kolony toho dne dosáhly rekordní délky 11 200 kilometrů, zřejmě kvůli prodlouženému víkendu.