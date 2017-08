Párty pokračuje, banky v Česku sčítají tučné zisky. Vydělaly přes 40 miliard

PRAHA Banky hlásí za pololetí podobné zisky jako loni, kdy rekordně vydělaly. Do karet jim hraje ekonomický boom. Nehledě na nízké úrokové sazby a klesající výnosy z poplatků se jim stále solidně daří.

Tuzemské banky si rozhodně nemohou stěžovat na hubené časy. Celkově by měl bankovní sektor v prvním pololetí roku dosáhnout podobného nebo jen o málo nižšího zisku ve srovnání se stejným obdobím loňska. Tehdy přitom banky vydělaly rekordních 44,73 miliardy korun.

Předběžná čísla České národní banky naznačují, že celkový zisk všech ústavů by měl přesáhnout 43,1 miliardy korun.



„Obvykle bývá skutečné číslo ještě o miliardu korun vyšší, ale pro přibližnou orientaci je to celkem spolehlivé,“ upozorňuje Marek Hatlapatka, analytik společnosti Cyrrus.

Že si banky nemají na co stěžovat, ukazují hospodářské výsledky, které v uplynulých dnech představily. Čtyřem ze šesti největších finančních domů se podařilo meziročně výsledky vylepšit.

Nižšího zisku než loni dosáhla jen největší retailová banka Česká spořitelna a Moneta Money Bank (dříve GE Money). V případě České spořitelny za poklesem stojí skutečnost, že jejímu loňskému hospodaření výrazným způsobem pomohl prodej podílu v karetní asociaci Visa Europe.



Bez tohoto vlivu by se její meziroční čistý zisk zvýšil o 8,3 procenta.

Důvodů, proč banky generují vlastníkům slušné peníze, je hned několik. Jednak Češi stále touží bydlet ve vlastním, a nebojí se proto zadlužit, jednak bankám pomohlo dubnové rozhodnutí centrální banky uvolnit kurz koruny, kdy se proti kurzovým výkyvům ve větší míře zajišťovaly firmy. V neposlední řadě finanční domy profitují z výtečného stavu české ekonomiky – klesá totiž počet lidí, kteří mají problém se splácením.

„Příčinou rostoucích zisků lokálních bank je růst úvěrů. Jejich celkový objem se v první polovině letošního roku zvýšil o devět procent. Nejrychleji rostly hypotéky,“ říká ekonom David Marek ze společnosti Deloitte. Například Moneta zvýšila objem nových hypotečních úvěrů o 236,7 procenta a získala tak čtyřprocentní podíl na trhu.

Růst poskytnutých úvěrů hlásí i ostatní banky. „U hypoték je pozitivní podle mého to, že velikost financované sumy vlivem vyšších cen bytů stoupá, zatímco náklady na zpracování jedné hypotéky jsou stejné. Stoupající ekonomika je bezesporu rovněž důležitý faktor,“ vysvětluje příčiny finančník Tomáš Hlaváč, který v minulosti působil jako ředitel Škofinu či jako obchodní šéf Credit Suisse Life and Pensions.



Podle Hlaváče je dalším společným rysem všech bank i to, že se stále zlepšuje řízení rizika a ústavy tak mají méně nedobytných pohledávek. To potvrzují i další odborníci.

Nízké náklady na riziko

„Pokud bych měl jmenovat jednu hlavní příčinu současných vysokých zisků bank, pak bych jmenoval z historického pohledu velmi nízké náklady rizika. Jinými slovy, banky v poslední době vytvářejí velmi málo rezerv k nespláceným úvěrům, protože kvalita úvěrových portfolií je vysoká a těch problémových ubývá,“ říká analytik Hatlapatka.



Bankám se navíc daří získávat zpět prostředky z úvěrů, které již byly dříve odepsány, což má také pozitivní vliv na vykazované zisky,“ dodává.

Bankám by se mělo dařit i do budoucna. Pomoci by jim mělo rozhodnutí ČNB o zvýšení úrokových sazeb z minulého týdne. „Obecně platí, že korelace mezi stoupajícími úroky a ziskem bank je velmi silná,“ potvrzuje Hlaváč.