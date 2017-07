Peklo na silnicích. Přichází nejhorší víkend, cestu k moři zatarasí statisíce Němců

PRAHA Až deset milionů Evropanů se dá na konci týdne do pohybu: vyrazí k moři nebo se od něj budou vracet. Děsivý odhad Ústředního automotoklubu (ÚAMK) může být docela přesný. Tradičně dopravně nejhorší víkend léta totiž výrazně ovlivní začátek prázdnin ve dvou lidnatých německých zemích – Bavorsku a Bádensku-Württembersku. Celkem v nich žije asi 23 milionů lidí, kteří mají podobné prázdninové cíle jako Češi.

Masa motoristů se povalí na dovolenou do Itálie a do Chorvatska (další zase v opačném směru) a počet dálničních tahů je díky Alpám značně omezený.

Společná rada německých, českých i dalších autoklubů proto zní: Pokud nemáte důvod, na evropské silnice v následujících dnech raději nevyjíždějte. Už uplynulý víkend byl varující. Při cestách do Chorvatska či Itálie se Češi zdrželi v sobotních kolonách až sedm hodin. Vyhnout se jim v podstatě nešlo, všechny dopravní tepny byly ucpané.

Lépe nebude

Kromě stovek tisíc Němců totiž vyjedou na dálnice také příznivci motorismu, jejichž cílem bude Velká cena Maďarska Formule 1. K tomu se přidají například opravy dálnice A23 před Vídní nebo namátkové bezpečnostní kontroly na hranicích mezi Rakouskem a Německem.

Řešením pro ty, kteří už mají dovolenou u moře zaplacenou, je zkusit si v zaměstnání na poslední chvíli vyprosit aspoň den volna navíc.

„Podle našich zkušeností půjde opravdu o kritický víkend. Ani nemůže být jiný, protože lidé jsou nepoučitelní. Určitě by se jim vyplatilo vyrazit třeba o den dříve, po cestě někde přespat a poslední úsek k moři už v klidu dojet,“ říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR.

Kritická místa na hlavních silničních tazích ze střední Evropy k moři (grafika LN).

Těsno bude docela jistě například na tauernské dálnici A10 mezi Salcburkem a Villachem, u Vídně, Mnichova, v Brennerském průsmyku či v oblasti slovinského města Ptuj, odkud se popojíždí ke slovinskochorvatské hranici po jednom tělese rozestavěné dálnice. Právě tam vznikl minulý týden jeden z nejhorších dopravních špuntů, který oddálil koupání v Jadranu o několik hodin.

Podle Jana Papeže se může páteční a sobotní cestování protáhnout až o devět hodin. Pro trasu mezi Prahou a chorvatským přístavem Splitem to znamená až dvojnásobnou dobu strávenou za volantem. „A to je velmi náročné, hlavně s malými dětmi. Když lidé vyrazí ze čtvrtka na pátek, tak to ještě půjde. V pátek už bude na silnicích mela,“ konstatuje Papež.

Částečně se na těchto dopravních dramatech podílí i systém turnusů, kdy ubytovatelé lpí na klasickém střídání hostů v sobotu. Určují tím, kdy lidé na cestu vyrazí a kdy bude na dálnicích zle. V hlavní sezoně jsou turnusy pro hoteliéry zárukou, že budou mít v ideálním případě obsazené všechny dny.

Vyrazit o den dříve, nebo nejpozději v pátek ráno radí i ÚAMK.



„V sobotu to už opravdu nemá smysl. Uplynulý víkend byl takovou předzvěstí, kdy se sešlo několik nepříznivých faktorů najednou: obrovské množství lidí, opravy a dopravní nehody. Předpokládáme, že teď to nebude lepší,“ předpovídá Petr Vomáčka z ÚAMK.

Chorvatské město Vrbnik.

Předešlý víkend označil za nejhorší za posledních pět let. Podle předběžných součtů by všechny zmapované kolony, od Vídně po Makarskou v Dalmácii, vytvořily hada dlouhého 82 kilometrů. Velké dopravní problémy mělo i samotné letovisko Makarska.

Zdržení můžou řidiči nyní očekávat v podstatě všude. „Někteří lidé se budou pokoušet dostat k Vídni přes Bratislavu, ale to jim opravdu nedoporučujeme. Problémy se dají očekávat také v tunelu Karavanky mezi Rakouskem a Slovinskem nebo na trase mezi Salcburkem a Štýrským Hradcem, což je cesta, kterou využívají hodně turisté z jižních Čech,“ varuje Vomáčka.

Hlavně klid

Organizace Besip zase řidičům připomíná, že důležitá není jen trasa jako taková, ale i pozitivní přístup. Nervozita či roztěkanost můžou vést například k havárii v zúženém místě. V něm i drobná nehoda způsobí obrovský problém, protože nelze uvolnit dílčí průjezd, jak je to na dálnicích běžné.

„Lidé už se často vidí v moři a rozhodnou se, že posledních padesát kilometrů prostě dojedou. To se nemusí vyplatit. Je lepší si zastavit, protáhnout se a pak vyrazit,“ popisuje vedoucí Besipu Martin Farář.

Zdůrazňuje i samozřejmá, byť lidmi stále opomíjená pravidla. Šoféři by měli jet odpočatí, hodně pít a nenechat se vyvést z míry nepříznivou dopravní situací. Nic jiného totiž o následujícím víkendu ani čekat nemůžou.