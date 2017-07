Pětkrát delší cesta. Výluka v metru citelně zasáhla Prahu, autobusy nestíhaly

Náhradní autobusy jezdily v ranní dopravní špičce přeplněné už z výchozích stanic, na další spoj cestující na zastávkách vyčkávali několik minut a do cíle přijížděli se zpožděním. Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková zpoždění spojů zdůvodnila silnou individuální dopravou, podnik podle ní nasadil dostatečný počet autobusů.

„Cesta z Pankráce na Muzeum trvá metrem osm minut, dnes mi tato cesta zabrala 40 minut,“ uvedla zpravodajka agentury ČTK. Nastoupit mohla asi do pátého přistaveného autobusu, nejvíce času zabral autobusu průjezd zaplněnou magistrálou. Ve směru do centra autobusy dlouhé minuty popojížděly na Nuselském mostě a v Legerově ulici.

„Na magistrále je speciální pruh pro autobusy směrem do centra, lidé ho nerespektují,“ řekla mluvčí Řehková.

Pražský dopravní podnik vyměňuje na trase metra C mezi Muzeem a I. P. Pavlova původní dřevěné pražce z roku 1972 za nové betonové. Celkem jich bude vyměněno 528. Další opravy provádí u Nuselského mostu. Kvůli rekonstrukci tratě musí cestující z Florence na Pražského povstání jezdit náhradními autobusy XC.



Výluka provozu potrvá do neděle. Opravy na historicky prvním úseku metra, tedy z Florence na Kačerov, budou letos pokračovat. Další výluka by měla být od 17. do 19. listopadu.

Na výluku upozorňují velké cedule ve vestibulech stanic a nepřetržité hlášení rozhlasu v českém a anglickém jazyce. Náhradní autobus XC jezdí z Florence na Pražského povstání a staví u všech stanic metra C v tomto úseku. Dopravní podnik zvýšil také kapacitu tramvajové linky číslo 6 nasazením dvouvozových souprav. Posílen je i provoz autobusových linek číslo 135 a 196.