Petrohradské podzemí už křižují všechny slíbené vozy od plzeňské Škody

PLZEŇ/PETROHRAD Všech osm nových šestivozových souprav metra NěVa, které dodala plzeňská skupina Škoda Transportation, už je v provozu v ruském Petrohradu. Zakázku za 3,8 miliardy rublů (přes 1,42 miliardy korun) získala předloni v dubnu ruská firma OOO Vagonmaš ze skupiny.

Poslední souprava začala vozit cestující v tomto týdnu.

„Aktuální dodávka navazuje na předešlou dodávku devíti vozidel NěVa, z nichž některé už za sebou mají v systému petrohradské podzemní dráhy více než půl milionu kilometrů provozu. Jezdí ke spokojenosti provozovatele i cestujících, vykazují vysokou mírou disponibility,“ řekl projektový manažer Petr Soubusta ze Škody Transportation.

Nové soupravy metra jsou vyráběny dle škodováckých technologií a know-how. Vozí cestující na lince číslo 3.



„Mají řadu novinek proti předchozí devítikusové sérii. Například handicapovaní cestující mají k dispozici speciální místa v čelních vozech souprav pro nástup a výstup. Podařilo se více snížit míru hlučnosti v interiéru díky využití nových izolačních materiálů, oken a dveří,“ řekl Soubusta.



Jsou vybavené novými technologiemi a zvyšují komfort cestujících. Jednou z hlavních výhod je podstatně nižší hmotnost oproti současným vozům ruské koncepce. Oplechování skříně je tvořeno z lehkých hliníkových sendvičových panelů. Vozy mohou navíc využít rekuperaci energie při brzdění, takže budou, oproti dnes provozovaným soupravám, schopny ušetřit až 25 procent elektřiny.



Prototyp z roku 2007

Pasažérům pomůže i přehledný audiovizuální informační systém. Bezpečnost cestujících i řidiče zajistí kamerové systémy se záznamem dat.

Historie projektu stavby nového metra sahá až do roku 2007, kdy byl vyvinut prototyp vozu. První vagon moderní soupravy byl představen už v červenci 2009 v Petrohradu a získal prestižní ocenění v kategorii nejlepší inovační projekt pro potřeby města.

Rusko představuje pro Škodovku velký a perspektivní trh, na němž se chce dlouhodobě etablovat. Bez silného a spolehlivého lokálního partnera by to ale podle vedení strojírenské skupiny bylo velmi obtížné. Proto se Škoda obchodně spojila se společností Kirovskij zavod, který vstoupil do OOO Vagonmaš, kde drží 49procentní podíl.