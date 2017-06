Pilný: Kontrola zdanění dluhopisů se dotkne 1519 firem

MAFRA Ivan Pilný se na Hradě sešel s prezidentem Milošem Zemanem. | foto: Dan Materna

PRAHA Kontrola zdanění takzvaných korunových dluhopisů by se týkala 1519 firem, a pokud by je finanční správa všechny prověřila, musela by omezit činnost v jiných oblastech a mohlo by ji to paralyzovat. Poslancům z rozpočtového výboru Sněmovny to ve středu uvedl ministr financí Ivan Pilný (ANO). Generální ředitel finanční správy Martin Janeček ale dodal, že správa příslušné subjekty prověří.

Poslanci si na dnešek Pilného s Janečkem pozvali, aby se opět zabývali kontrolou zdanění korunových dluhopisů. Jde o dluhopisy, z jejichž úroků se díky ustanovení zákona nemusela platit daň z příjmů. Vyvolaly pozornost kvůli transakci bývalého ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jenž je v minulosti koupil od společnosti Agrofert, kterou tehdy vlastnil, a to v objemu téměř 1,5 miliardy korun.

Dluhopisy Agrofertu už zajímají i policii. Chovancova akce, brání se Babiš Transakce se řešila i na plénu Sněmovny, která Babiše vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil podezření z daňových úniků. Kvůli kauze se rozhodl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) Babiše z vlády odvolat. Janeček ve středu řekl, že finanční správa zkontroluje všechny subjekty, jichž se vydání dluhopisů týká. Rozhodl se tak v důsledku enormní poptávky veřejnosti. Nákladovost kontroly odhadl na 400 až 600 milionů korun jen na mzdách a potvrdil, že kontrola bude vázat rozsáhlou kapacitu správy. Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová dodala, že 470 firem ze zmíněných 1519 subjektů mají zaknihované cenné papíry v elektronické podobě. Zbytek jsou daňové subjekty, kde se podle přílohy k daňovému přiznání finanční správa domnívá, že také mohly emitovat korunové dluhopisy, ale aby to mohla prověřit, musí to posoudit z firemního účetnictví. Průběžná kontrola měsíc před volbami Poslanci po debatě požádali ministerstvo financí, aby jim předložilo do 15. září průběžné výsledky kontrol korunových dluhopisů. Výbor se tím bude zabývat ještě v září, zhruba měsíc před volbami. Výbor se korunovými dluhopisy zabýval v březnu a dospěl mimo jiné k závěru, že existují podezření, že při emitování korunových dluhopisů v roce 2012 mohli emitenti i vlastníci dluhopisů zneužívat a obcházet zákon. Na rozdíl od březnové debaty se dnešní jednání obešlo bez osobních výpadů. Pouze Zbyněk Stanjura (ODS) vytkl Janečkovi jeho článek v deníku Právo. V něm ředitel finanční správy píše mimo jiné o samozvaných daňových expertech, kteří rostou jako houby po dešti a útočí na finanční správu čísly vytrženými z kontextu. Stanjura řekl, že mu to připadá jako články z někdejšího Rudého práva ze 70. let. Janeček mu odpověděl, že se finanční správě nasazuje psí hlava a její pracovníci jsou nazýváni na přepážkách například gestapem. Pilný, Schillerová a Janeček pak před poslanci hájili vydávání zajišťovacích příkazů, které mohou finanční úřady použít v boji s daňovými úniky. Předseda výboru Václav Votava (ČSSD) zdůraznil, že nástroj nikdo nezpochybňuje, měl by se ale používat z vážných důvodů. Nynější metodiku vydávání zajišťovacích příkazů zveřejní finanční správa na webu, slíbil poslancům Janeček.