Pivovary Lobkowicz chřadnou. Pod Číňany se propadly v Česku až na sedmé místo

PRAHA Skupina sedmi regionálních výrobců piva společnost Pivovary Lobkowicz se propadá v žebříčku předních producentů zlatavého moku v Česku. Roky platilo, že je ve srovnání ročního výstavu na pátém místě za čtyřkou Budějovickým Budvarem. Od loňského roku je to už ale jinak.

Podle zjištění LN klesla za poslední dva roky výroba pivovarnické skupiny z necelých 900 tisíc na loňských 700 tisíc hektolitrů.



Naopak dva donedávna následující čeští výrobci piv – společnost LIF, které patří pivovary Svijany, Primátor Náchod a Rohozec, a skupina PMS s pivovary Zubr, Holba a Litovel – si polepšili. A odsunuli tak Lobkowicze, ovládaného od roku 2015 čínským koncernem CEFC, na sedmé místo.

LIF, ve které má z osmi akcionářů největší podíl liberecký podnikatel Miroslav Kučera, není holding a jeho pivovary fungují samostatně. Součet jejich produkce však loni činil 816 tisíc hektolitrů. Takže o víc než 100 tisíc převýšil sedmičku Pivovarů Lobkowicz.

Pivovary Holba, Zubr a Litovel, jež prostřednictvím skupiny PMS ovládá s pěti dalšími podílníky kroměřížský finančník Karel Kuropata, pak vyrobily loni bez mála 800 tisíc hektolitrů piva.

Sedm regionálních pivovarů skupiny Lobkowicz tak uvařilo a prodalo loni zhruba jen o 75 tisíc hektolitrů víc než samotný pivovar Svijany z majetku firmy LIF.

„Pokles produkce na málo přes 700 tisíc hektolitrů není příznivý v situaci, kdy celý trh stagnuje, nebo dokonce mírně roste,“ uvedl pro LN zdroj blízký Pivovarům Lobkowicz, který si nepřál zveřejnit jméno.



Skupina už druhým rokem, od příchodu čínského investora, objem prodeje nezveřejňuje. A její mluvčí Marek Pivka na dotazy a telefonáty LN nereagoval.

Žebříček největších producentů vede Plzeňský Prazdroj, který loňskou produkci v Česku také tají, ale podle odhadu LN převýšil její objem osm milionů hektolitrů. Za ním pak figurují Pivovary Staropramen (předloni 3,12 milionu hektolitrů), Heineken (loni dohromady i se cidery 2,3 milionu), Budvar s 1,6 milionu hektolitrů a pak výše zmíněné české pivovarnické společnosti.

Celková produkce piva u nás loni vzrostla meziročně o 1,9 procenta na 20,5 milionu hektolitrů. Výrazně si polepšili velcí, například Prazdroj, i menší jako třeba humpolecký Bernard. Trh však roste hlavně díky úspěšnému exportu, zatímco na domácím poli, na něž jsou členové skupiny Pivovary Lobkowicz výrazně orientováni, prodej tolik nestoupá.

Nedůvěra k Číňanům?

Odborníky z branže jejich pokles v pořadí TOP českých pivovarů nepřekvapuje.



„Těžko říct, o kolik přesně spadli dolů, ale myslím, že v tom hraje roli změna vlastníka. Češi obecně nepřijímají Čínu jako pivovarnickou zemi,“ soudí například Tomáš Maier, který na České zemědělské univerzitě Praha přednáší ekonomiku pivovarnictví.

„Také na to má zřejmě vliv obrovská investice do pořízení linky na plechovková piva, kterou do letoška Pivovary Lobkowicz neměly, a také znatelný výpadek v marketingové komunikaci. Či spíše obecné reklamní neviditelnosti této společnosti v porovnání s ostatními pivovarskými výrobci,“ dodává Maier.

Pivovary Lobkowicz vznikly v roce 2005, tehdy ještě jako firma K Brewery, založená finančníky Martinem Burdou a Grzegorzem Hótou s cílem nakoupit a spojit menší regionální pivovary.

V roce 2014 se tahle úvěry zatížená firma rozhodla hledat finanční spásu vstupem na pražskou burzu, ale už rok poté Burda s Hótou překvapivě prodali svých 79,4 procenta akcií za 1,9 miliardy korun společnosti Lapasan, ovládané čínským koncernem CEFC.

Další rok poté Čínané, kteří u nás mají podíl i v aerolinkách Travel Service, vlastní fotbalovou Slavii nebo strojírny Žďas, stáhli Pivovary Lobkowicz z burzy, rozloučili se s generálním ředitelem a menšinovým akcionářem Zdeňkem Radilem a letos pak převzali i zbylý podíl investiční skupiny J&T.