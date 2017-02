Plastové tašky zdarma zřejmě skončí. Placení hrozí i u sáčků na pečivo

Změnu přináší vládní novela o obalech, kterou ve středu Sněmovna poslala do závěrečného kola projednávání.

Norma má v návaznosti na předpisy EU omezit objem plastového odpadu. Proti zpoplatnění tašek poslanci dnes nic nenamítali, lišili se ale v názorech na míru recyklace a využití obalového odpadu do roku 2020, kterou má novela stanovit.

Recyklace by se měla podle předlohy zvýšit ze 60 procent na 70 procent, celkově by se mělo využít 80 procent obalů. Sněmovní výbor pro životní prostředí doporučil celkové využití snížit na 75 procent. Poslanec ČSSD Milan Urban navíc navrhl snížit povinnou recyklaci skleněných obalů z vládou navrhovaných 75 procent do roku 2020 na 73 procent. Jan Zahradník (ODS) chce stejné snížení i u papírových a lepenkových obalů. Zdůvodnil to tím, že v obalových krabicích s elektronikou se začaly místo polystyrenu používat obtížně recyklovatelné papírové kartony.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) toto snižování odmítl jako anachronismus vzhledem k tomu, že v Česku jsou i vládou navrhované limity už nyní překračovány. „Češi jsou dneska na špičce recyklace těchto surovin,“ řekl.

Většina obchodů tašky prodává

Vládní předloha počítá s tím, že všichni obchodníci budou muset povinně zpoplatňovat lehké plastové tašky, které se už teď ve velkých obchodních řetězcích prodávají minimálně za korunu. V některých obchodech s textilem se však zboží stále do běžných plastových tašek dává bezplatně. Cena tašky nemá být zákonem stanovena, obchodníci si ji určí sami.

I tuto pasáž ale někteří poslanci navrhli pozměnit. Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská navrhla zpoplatnit i sáčky na pečivo s tím, že cena by měla odpovídat minimálně výrobním nákladům. Argumentovala tím, že v roce 2015 bylo vyrobeno 36 tisíc tun pytlů a sáčků z polymerů etylenu, což bylo o třetinu více v porovnání s rokem 2011. Poslanec ČSSD Robin Böhnisch navrhl zákonem povinně zpoplatnit i silnostěnné plastové tašky.

V Česku se podle studie Evropské komise z roku 2011 pohybuje spotřeba všech plastových tašek, tedy včetně silnostěnných i tenkých sáčků, kolem 300 kusů na osobu a rok. Cílem opatření je trvale snížit jejich roční spotřebu do konce roku 2019 na 90 kusů na osobu a do konce roku 2025 na 40 kusů.

Novelu je třeba schválit co nejdříve kvůli tomu, že okolky by mohly Česku přinést pokutu od EU minimálně 54 milionů korun. Novela má rovněž zavést povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky. Měla by také upravit povinnost obchodníků nabízet nápoje ve vratných skleněných obalech.