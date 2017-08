Platí dvojnásobek za volání a roaming. Ministerstvo průmyslu je v tarifní pasti

PRAHA Už dva měsíce Češi při cestování po zemích Evropské unie nemusí platit roamingové poplatky. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a pod něj spadající organizace však přesto za roaming svých zaměstnanců v rámci Evropy platí. A nejen to – nově platí oproti dřívějšku dvakrát více za mobilní služby a internet.

Může za to nová překlenovací smlouva, kterou ministerstvo muselo uzavřít s operátorem O2 poté, co se na konci června nezdařilo výběrové řízení na nového poskytovatele mobilních služeb.

„Doufám jen, že se operátoři nesnaží MPO postihnout za to, že bojuje za zájmy spotřebitelů a aktivně tlačí na snižování cen mobilních dat,“ řekl LN náměstek ministra průmyslu Marek Ondroušek.

Naznačil tak, že by mohlo jít o odplatu za nedávno prosazenou novelu telekomunikačního zákona, která posiluje práva zákazníků a zavádí vyšší pokuty pro operátory. Všichni operátoři ovšem jakoukoliv spojitost odmítli.

Draze, nebo vůbec

Nicméně u smluv, které řeší přechodné období do výběru nového dodavatele, bývá běžnou praxí, že se pokračuje se současným partnerem za stávajících podmínek.



„Smlouvu na dobu určitou, do uzavření rámcové dohody s vítězným dodavatelem, nebylo možné uzavřít za stávajících podmínek vzhledem k tomu, že operátor na takovou možnost nepřistoupil,“uvedl tiskový mluvčí MPO František Kotrba s tím, že kdyby ministerstvo nekývlo, zůstalo by od srpna bez spojení.

Za čtvrt roku tak ministerstvo zaplatí za hlasové a datové mobilní služby necelé dva miliony korun. Zatímco dříve dalo za neomezený tarif 85 korun měsíčně a za dva gigabyty dat k tomu 69 korun, nově zaplatí za každou SIM 219 korun a za tři gigabyty 199 korun. Tedy 2,5krát, respektive dvakrát více.

Zdražení se netýká jen samotného MPO, ale všech pod něj spadajících organizací, jako jsou agentury CzechInvest a CzechTrade, Česká obchodní inspekce, Státní energetická inspekce, Puncovní úřad a další. Celkem jde o téměř 1500 SIM karet.

Megabyte za 15 korun

I vzhledem k činnosti některých těchto organizací je přitom zajímavé, že smlouva MPO zavazuje platit u části karet roaming v rámci EU, kde byly tyto poplatky letos v červnu zrušeny.



Ministerstvo tak například zaplatí 29 haléřů za každou příchozí minutu hovoru nebo korunu navíc ke každé minutě odchozího hovoru.



Jeden megabyte dat při služební cestě za hranice vyjde na 15 korun, balíček 250 MB na stovku. Podle odhadů uvedených ve smlouvě to dá dohromady téměř 36 tisíc korun bez připojení k internetu. Za surfování by to mohlo být až 157 tisíc korun navíc.

„MPO nyní využívá služby za podstatně výhodnějších podmínek, než jsou standardní ceníkové ceny. Ministerstvo samo v rámci výběrového řízení poptalo tarify bez EU roamingu,“ brání nové ceny mluvčí O2 Lucie Pecháčková s tím, že nová roamingová regulace takovou dohodu umožňuje a pro velké zákazníky je to často výhodnější a transparentnější.

Nepodařený tendr

Bylo to přitom právě citelné zdražení, kvůli kterému MPO v červenci nevybralo vítěze tendru na nového poskytovatele mobilních služeb. Do soutěže se sice přihlásili všichni tři tuzemští mobilní operátoři, jejich nabídky však byly velmi podobné a zhruba třikrát vyšší než dobíhající tarif.

Ministerstvo se proto rozhodlo pro nové výběrové řízení, které běží od 18. srpna. A aby ministerské telefony neohluchly, bylo nutné uzavřít čtvrtletní překlenovací smlouvu.

MPO od tendru původně očekávalo, že se mu dostane podobně výhodné nabídky, jakou má třeba ministerstvo financí. To letos v dubnu vysoutěžilo od T-Mobilu neomezený tarif se třemi gigabyty dat za 86 korun, s 10 GB pak za 169 korun. Ministerstvo zemědělství už v roce 2015 získalo od Vodafonu neomezený tarif s 10 GB za celkem 120 korun.