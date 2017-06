Tichá válka o bankomaty. Plaťte více za výběry, tlačí velké banky

Poplatek, který získávají provozovatelé bankomatů za výběry „neklientů“, dnes určují karetní společnosti Visa a MasterCard. V průměru jde přibližně o dvanáct až čtrnáct korun za transakci. Šéfové velkých bank si stěžují, že tato praxe zvýhodňuje malé, nízkonákladové banky, které mohou svým zákazníkům nabízet i služby, do nichž nemusejí investovat.



Proto volají po zavedení příplatku, který by byl účtován za výběry z „cizích“ bankomatů. Hradil by jej buď přímo zákazník, anebo jeho banka. „Jako provozovatelé bankomatů bychom měli mít právo nastavit si poplatek na takovou hladinu, aby to pro nás bylo ekonomicky únosné,“ řekl LN Tomáš Spurný, šéf Moneta Money Bank. Účtování příplatku by podle něj pomohlo narovnat konkurenční podmínky a vedlo by ke spravedlivějšímu rozdělení nákladů. Případně by menší banky motivovalo k výstavbě vlastní sítě.

Současná praxe se nelíbí ani Komerční bance. „Zvažujeme různé možnosti přístupu, jelikož některé transakce vybranými platebními kartami nepokryjí naše náklady na provoz bankomatu a danou transakci. Cílem je najít spravedlivější nastavení systému, které zajistí, že se o náklady na dostupnost hotovosti rovnoměrně podělí všechny zúčastněné strany,“ říká její mluvčí Pavel Zúbek.

Takové vize se ale pochopitelně nezamlouvají karetním společnostem, jež chtějí zachovat rovný přístup ke všem bankomatům. Smlouvy s bankami je navíc opravňují k účtování pokut v případě zavedení dodatečných poplatků za výběry z bankomatů.

„Zvažujeme různé scénáře a prioritou je zachování pohodlného přístupu k hotovosti,“ říká Miroslav Lukeš, šéf společnosti MasterCard. Upozorňuje navíc, že provozovatelé menších sítí bankomatů zvažují vybudování vlastní sítě nebo založení aliance, která by se spojením vícero menších hráčů mohla stát jednou z největších bankomatových sítí na trhu.

Příplatek ale v některých státech EU už dnes funguje. Například ho mohou účtovat banky ve Španělsku, Velké Británii, sousedním Německu či Rakousku. Podle Lukeše však s sebou nese i problémy. „Například Německo je zemí, které je spojováno s vysokými náklady přístupu k hotovosti,“ říká Lukeš a dodává: „Ve Velké Británii je sice tento poplatek také účtován, ale jde jen o mizivé procento transakcí. Primárně je účtován u soukromých bankomatů, které jsou na vybraných místech, jako jsou večerky.“

Některé menší tuzemské banky se už dnes na možné zavedení příplatku ze strany velkých bank připravují. Například svou bankomatovou síť rozšiřuje Air bank. Jen loni zdvojnásobila počet vlastních přístrojů na 152 a do konce letošního roku by se ráda přiblížila hranici 300 bankomatů. Tím by se stala bankou s pátou největší bankomatovou sítí v Česku.

„Přání klientů na více míst k výběru peněz zdarma jsme se rozhodli řešit cestou vlastních bankomatů mimo jiné proto, aby na naše zákazníky nemělo případné zavádění podobných poplatků velký vliv,“ potvrzuje mluvčí Air bank Vladimír Komjati.

Možnost vybudovat vlastní síť v případě zdražování výběru z cizích bankomatů nevylučuje Petr Řehák, šéf Equa bank, která svým klientům dlouhodobě nabízí výběry z bankomatů zdarma. „Pokud by se podmínky změnily a staly natolik nepříznivé, že se nám v danou chvíli vyplatí provozovat vlastní sít bankomatů, tak ji vybudujeme,“ uvedl Řehák.

Výběry zdarma by chtěla zachovat i Fio banka. O propojení a sdílení bankomatů s jinými bankami však v tuto chvíli neuvažuje. „Pokud by v budoucnu velké banky zdražily výběry z bankomatů klientům jiných bank, museli bychom situaci řešit. V tuto chvíli ale nechceme spekulovat, jak bychom se k nastalé situaci postavili, protože neznáme rozsah případných změn ani jejich cenový dopad. Každopádně budeme hledat taková řešení, abychom stále klientům nabízeli možnost, jak si bezplatně vybrat,“ říká mluvčí Fio bank Zdeněk Kovář.

Mluvčí mBank Pavel Vlček uvedl, že navyšování počtu bankomatů není potřebné. „Příplatky a podobné stavění bariér vnímáme jako nápad, který je v konečném důsledku namířený proti klientům. Bankomat už je na každém druhém rohu, skutečně nám nepřijde jako dobrý nápad, aby tu vedle sebe stálo několik bankomatů,“ argumentuje Vlček.

S tím ale nesouhlasí šéf Monety Spurný. Právě neochota malých bank budovat svou vlastní bankomatovou síť je podle něj příčinou, proč je Česko v rámci Evropské unie na nejnižších příčkách v ukazateli počtu bankomatů na tisíc obyvatel.