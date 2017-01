Plzeňáci uspěli s chytrými obleky pro evropské hasiče. V rukavicích mají laser

Má tak po letech vývoje a výroby prototypů největší šanci v chystaném komerčním tendru za 15 milionů eur. Češi pro tento účel navrhli unikátní řešení ve stylu takzvané nositelné elektroniky.

Čidla v botách lokalizují každého hasiče, obleky, které se za horší viditelnosti pomocí soumrakového čidla rozsvítí nebo při nebezpečí rozblikají, detekují pulz a další životní funkce hasiče. Rukavice zase umí pomocí laseru a čidel změřit teplotu i vzdálenost předmětů. „To vše se přenáší do řídicího centra a zobrazuje veliteli zásahu na tabletu,“ říká Milan Baxa, jednatel plzeňského výrobce chytrých textilií firmy Applycon.

LN: V čem je český oblek lepší než řešení od konkurentů?

V podstatě jsme měli velmi omezenou možnost vidět konkurenční obleky. Konsorcium institucí, které vypsalo tuto soutěž, si striktně drželo pod pokličkou veškeré informace o řešení všech účastníků soutěže. Ve finále s námi byl významný rakouský výrobce obleků pro hasiče společnost Texport, tam jsme získali o jejich řešení nějaké informace. Ale fyzicky jsme je viděli až minulý týden při finální konferenci projektu smart@fire v Bruselu.

LN: Byli Rakušané silný soupeř?

Zjistili jsme, že proti nám nestojí konkurenceschopná technologie. Naše řešení splnilo všechny požadavky zadavatele, všechny funkce, senzory, typy komunikací a další parametry.

LN: Váš oblek údajně vyjde na dvoj- až trojnásobek toho klasického. Je to tak?

Zhruba to odpovídá. Cena vychází z daného technického zadání a nesmí překročit 1500 eur. To jsme dodrželi.

LN: Jak rychle jste schopni je vyrobit a dodat?

Jsme schopni začít hned s přípravnou fází. Všechny ty mechanické a elektronické součásti znamenají, že musíme investovat do speciálních výrobních nástrojů. Zatím je máme jako prototypy, ale pokud by měla začít sériová výroba, bude jich třeba víc. Na to se dokážeme v řádu dvou až tří měsíců připravit a pak spustit vlastní proces výroby. Takže můj odhad je celkem do půl roku.

LN: Připomeňte, kdo všechno se zapojil do vašeho konsorcia, a na vývoji obleků se tedy podílí?

Já a náš Applycon jsme byli zvoleni za lídra konsorcia. Hlavní partner, který skupinu na začátku dal dohromady, je Západočeská univerzita, elektrotechnická fakulta a konkrétně katedra měření a technologií, kterou vede docent Aleš Hamáček. Součástí je také liberecká firma Elitronic, plzeňský výrobce finálních obleků Vochoc, zlínský výrobce rukavic nejen pro hasiče firma Holík a také zkušený italský výrobce elektroniky pro lokalizační a navigační systémy společnost Dune.

LN: Co by ještě mohlo zhatit vaše definitivní vítězství?

Celé by to mohla zhatit asi jen změna rozhodnutí konsorcia, které výběr dodavatelů připravilo a které má několik členů. Kdyby některý z nich odmítl v projektu pokračovat. Nicméně my jsme při vyhlášení výsledků, při kterém byl náš projekt vybrán jako jediný, který splnil celé zadání, uzavřeli dohodu o tom, že tento výrobek skutečně chceme dostat na trh. To znamená, že do následných výběrových řízení chceme jít.