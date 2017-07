Podali jste daňové přiznání? V pondělí je konečný termín, sankce ale ještě nehrozí

Loni odevzdali poplatníci stejný počet přiznání, jen poměr fyzických a právnických osob se lišil, od firem jich bylo loni o 20 tisíc více.



Elektronickou formu podání zvolilo šestnáct procent fyzických osob a 90 procent právnických osob. Na internetových stránkách Finanční správy je možné formulář vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu a zaslat ho finančnímu úřadu elektronicky buď prostřednictvím daňového portálu, nebo datové schránky. Češi také mohou formulář donést na úřad osobně nebo ho zaslat poštou.

V řádném termínu do 3. dubna evidovala Finanční správa celkem 1,94 milionu přiznání k dani z příjmu za rok 2016, z toho 1,67 milionu od fyzických osob. Zjednodušený formulář na dvě stránky využilo 320 tisíc poplatníků, tedy třetina těch, kteří mají příjmy pouze ze zaměstnání a podávají daňové přiznání na finanční úřad sami. Loni tuto možnost ještě neměli. Po lhůtě, do které bylo možné opožděně podat přiznání bez sankce, tedy do 10. dubna, podalo přiznání dalších 330 tisíc poplatníků.

Odklad podání daňového přiznání díky daňovým poradcům využívají v Česku zhruba dvě pětiny firem a třináct procent fyzických osob, informovala daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. Mezi výhody využití služeb daňových poradců patří podle ní například to, že podnikatelům nehrozí pokuty za špatně vyplněné nebo chybně odeslané formuláře. Poradce rovněž ručí za včasné odevzdání přiznání, odpovědnost ovšem již nemá v případě placení daně.

Podstatné datum nastane pro poplatníky 12. července. Pokud se samotné podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze stanovené daně.



Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je pět procent ze stanovené daně, minimálně 500 korun. Pokuty pod 200 korun finanční úřad nevyměřuje. U placení daně za každý další den naskakuje úrok z prodlení, který činí 14,05 procenta z výše dlužné daně za rok.