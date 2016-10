Na opačném konci republiky, v Českých Budějovicích, byla minulý týden obviněna soudkyně tamějšího insolvenčního úseku Marie Červinková. Že se policie z tehdejšího protikorupčního útvaru zajímá o působení insolvenčního úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích bylo jasné už od ledna, kdy v rámci rozsáhlé razie prohledali detektivové také kanceláře místního soudu.

Šlo o komplikovanou kauzu Via Chem, jejíž hlavní postavou nadále zůstává kontroverzní podnikatel a vlastník stejnojmenné společnosti Petr Sisák. Ten je podle textu obvinění hlavou organizované skupiny, která měla mít v popisu práce stejnu činnost jako Berkův gang - manipulace soudy a insolvenční podvody.

Soudci z jihu

Na rozdíl od případu Berka se však Sisákova skupina točí okolo miliardových společností. Jen Via Chem má dluhy v hodnotě dvou miliard korun a pokud bychom započetli i další firmy, v níž čtrnáct obviněných vystupuje, dostali bychom se k desítkám miliard. Ovšem skutečně alarmující se zdá způsob, jakým zločineckému uskupení, jak policisté skupinu přímo označují, mohli jít na ruku soudci.

“Obviněná je podezřelá, že způsobila vážnou újmu několika účastníkům insolvenčního řízení a zároveň zajistila prospěch akcionáři dlužníka,” popisuje obvinění soudkyně Červinkové Vrchní státní zastupitelství v Praze. Již z lednové razie přitom víme, čeho konkrétně se měla soudkyně dopustit.

Podle odposlechů, které policie sbírala už od roku 2014, Červinkovou několikrát navštívil advokát Ivo Hala, jeden z hlavních Sisákových spolupracovníků. Detektivové tvrdí, že se ji snažil přesvědčit, aby zamítla první insolvenční návrh na Sisákovu společnost Via Chem, aby si mezitím mohl vyjednat lepší úvěr.

Červinková není jediný soudce v kauze Sisák

To také Červinková nakonec udělala. Aby byla celá věc ještě o poznání více zarážející, Sisákovi spolupracovníci Červinkové měli přímo připravit podklady pro její usnesení.

“Nikdy jsem nerozhodla proti svému svědomí a nikdy jsem nevzala žádný úplatek. Obecně máte vždycky dvě možnosti: dát palec nahoru, nebo dolů. Každá z těchto variantzávisí na konkrétních zjištěných skutečnostech. Rozhodně ale odmítám, že bychom tady v Českých Budějovicích napomáhali nějakým zločinům. To tedy ne,” uvedla Červinková už v lednu pro server Aktuálně.cz.

Podle posledního vývoje událostí se ovšem zdá, že policie v Hradci Králové, která vyšetřování Sisákova případu převzala, má na věc poněkud odlišný pohled. Červinková ale není jediná soudkyně, která se kolem Sisákovy skupiny točila. LN již několikrát podrobně popsaly působení jejího kolegy, soudce Miroslava Veselého, kterého se Sisákovým advokátem Ivo Halou pojí přátelské vztahy.



Během policejního výslechu přiznal, že si tykají a několikrát se sešli při neformálních příležitostech, včetně blíže nepopsané soutěže v bojových sportech (připomeňme, že spolu se Sisákem a Halou bylo obviněno několik thai-boxerů, kteří působí jako bílí koně).

Nic se neděje

Právě Veselý měl na starosti insolvenční řízení Sisákova Via Chemu. Dohlížel tak na schvalování či odmítnutí pohledávek jednotlivých věřitelů. I tady je třeba připomenout poměrně zásadní skutečnoust. Insolvenční řízení Via Chemu totiž zcela ovládly společnosti, které se dají spojit s Petrem Sisákem.

Jiní věřitelé, jako byla například radnice Prahy 6 nebo Prahy 10, se mohli jen bezmocně koukat, co se bude dít s jejich stamilionovými pohledávkami. Člověk by řekl, že za tak závažných událostí by si oba soudci, zejména obviněná Červinková, měli alespoň na čas, dokud se obvinění nevyvrátí, sundat talár. To se ale v Českých Budějovicích neděje.

Předseda soudu Milan Tripes totiž za svými spolupracovníky pevně stojí. “My, stejně jako všichni ostatní, ctíme presumpci neviny,” sdělil Tripes pro LN. Samotná Červinková sice v září opustila vedení insolvence společnosti Borsay, další firmy, kolem které se Sisákovi lidé točili a stále točí, nicméně do konce letošního roku, kdy má odejít do důchodu, stále zůstává soudkyní insolvenčního úseku. Stejně tak Miroslav Veselý nejen že dál soudí, ale nadále vede insolvenci firmy Via Chem Group.

“Zasáhnout by muselo ministerstvo spravedlnosti,” říká šéf soudu Tripes na otázku, co by se ještě muselo stát. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán na dotaz Lidových novin neodpověděl. Mimochodem, pokud byla zprvu řeč o Berkově gangu, ten má se současným případem víc společného, než by se mohlo zdát. I tehdy patřil mezi možné organizátory podvodů Petr Sisák společně s podnikatelem Igorem Brdlíkem. Tehdy ale vyšetřovatelé nenašli dostatek důkazů, aby ho se zločiny spojili. Nabízí se tedy otázka, zda současný vývoj není jen pokračováním třináct let staré kauzy.