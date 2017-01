Podle analytiků loni O2 zvýšila zisk o šest procent na 5,4 miliardy

Loňský zisk podle společnosti Patria Finance ovlivnily mimo jiné výrazně vyšší investice do sítě 4G na Slovensku. „Očekáváme, že CAPEX k tržbám společnosti se v posledním roce zdvojnásobí na úroveň 12 procent. Ve 3. čtvrtletí to bylo šest procent,“ uvedl Ondřej Koňák z Patria Finance.



Management operátora ve výhledu odhadl provozní zisk EBITDA za celý rok 2016 v rozmezí 10,4 až 10,7 miliardy Kč, pro čistý zisk pak čeká 5,1 až 5,4 miliardy. „Dle našich predikcí je výhled splnitelný, když celoroční EBITDA očekáváme na úrovni 10,5 miliardy a čistý zisk ve výši 5,4 miliardy korun,“ uvedl Miroslav Frayer z Komerční banky.

Podle Milana Vaníčka z J&T banky by firma mohla vyplatit běžnou dividendu 18 korun na akcii plus čtyři koruny z emisního ážia. Počítáme i s částečnou výplatou zadržených zisků, což by mělo být rovněž v rámci dividendové politiky výplaty 90 až 110 procent čistého zisku,“ podotkl.

O2 má kolem 4,9 milionu mobilních zákazníků a přes tři čtvrtě milionu pevných přípojek k internetu.

Majoritním vlastníkem O2 je investiční skupina PPF. V roce 2015 PPF od O2 oddělila sítě a datová centra do společnosti CETIN.