Pokračování hradecké dálnice se začne stavět později. Brzdí ho rozklad Dětí Země

HRADEC KRÁLOVÉ Pokračování stavby dálnice D11 od Hradce Králové na Jaroměř na Náchodsku se zpozdí minimálně o několik měsíců. Stavební povolení rozkladem napadlo hnutí Děti Země. Původně se hovořilo o zahájení stavby do konce letošního roku.

Poslední úsek dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové bude zprovozněn v pondělí odpoledne.

„Máme prakticky všechno připraveno tak, abychom v horizontu jednoho maximálně dvou měsíců mohli pokračovat ve výstavbě D11, ale nemůžeme. Rozklad zpochybňuje všechna úřední rozhodnutí, kterých je 40 až 60. To znamená, že bude nutné, aby je konkrétní úřady znovu přezkoumaly,“ mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle něj lze jen obtížně odhadovat, kdy by skutečně mohla výstavba D11 od Hradce Králové začít.



„Na tahu jsou mnohé úřady a instituce, kteréí se k tomu musí znovu vyjádřit. Kdyby to všechno šlo dobře, ale je to spíše opravdu naše přání, tak budeme moci začít stavět na jaře příštího roku,“ řekl Rýdl.



Z Jaroměře by D11 měla pokračovat k polským hranicím v Královci u Trutnova se má napojit na stavěnou polskou silnici S3.

Dálnice D11 nyní končí před Hradcem Králové a motoristé z ní sjíždějí přes křižovatku u Opatovic nad Labem či přes provizorní sjezd u Libišan. Dostavbou dálnice se uleví Novému Městu u Chlumce nad Cidlinou, přes které jezdí významná část kamionů na tranzitní trase Náchod - Praha.

Slavnostní zprovoznění 3,7 kilometru dlouhého úseku dálnice z Prahy do Hradce Králové je naplánované na pondělní odpoledne, motoristé začnou úsek využívat o několik hodin později. Výstavba zhruba 2,5 kilometru dálnice stála přibližně 882 milionů korun.



Výstavba zbývající části dálnice do Hradce Králové začala v roce 2014, předtím stavba od roku 2006 stála, především kvůli nevykoupeným pozemkům statkářky Ludmily Havránkové. Návrat stavbařů zdržela i jednání se stavební firmou.

Provoz na nové dálnici bude zpočátku omezený kvůli úpravě provizorního sjezdu u obce Libišany.



„Tuto část je nutné dostavět. V rámci stavby jsme to nedělali, protože bychom museli svést veškerou dopravu z dálnice o jeden exit blíže k Praze, což by samozřejmě zasáhlo do plynulosti dopravy a obtěžovatelo by to další obce,“ řekl Rýdl. Podle něj by úsek měl být dokončený nejpozději do Vánoc.