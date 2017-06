Pokuty v cizině bolí. Na co si dát pozor, ať dovolená s autem nestojí tisíce navíc

Ať už si lidé auto půjčí v letovisku nebo do něj nasednou doma, je třeba velké ostražitosti. V některých případech totiž může dopravní přestupek stát více peněz než celá dovolená. Lidovky.cz přinášejí vybraná upozornění a orientační výše pokut pro země, kam Češi nejčastěji jezdí nebo jimi projíždějí.

Rakousko – bystré radarové oko

Tranzitní i cílová země, kde jsou policisté velmi pozorní. I proto, že jim od Nového roku přibyl nový pomocník: výkonnější kamery na radarech, které nezachytí už jen vysokou rychlost. Vidí také například rozepnuté bezpečnostní pásy (pokuta 35 eur) nebo zapovězené telefonování (50 eur).

V autě – na dostupném místě – už Rakušané vyžadují jen jednu reflexní vestu, pro řidiče. Nesmírně přísní jsou ale stále v jiném ohledu: musíte mít auto v dobrém technickém stavu. Při namátkovém zastavení policista může prohlížet auto důkladněji, než by posádka čekala.

„Problémem můžou být brzdné destičky či zanesené filtry pevných částic. Policisté při kontrolách sahají také do výfuků. Jako sankce hrozí pokuta až pět tisíc eur, odebrání registrační značky, odeslání do stanice technické kontroly a až do nápravy zákaz jízdy,“ upozorňuje Petr Vomáčka z Ústředního automotoklubu (ÚAMK).

Za jeden z nejběžnějších prohřešků, rychlou jízdu do 20 km/h nad limit, rozdávají policisté v Rakousku pokuty od 30 eur.

Německo – zbůhdarma nastartovaný motor

Německo má výhodu, že tam Čechům na dálnicích díky neomezené rychlosti nehrozí postih za příliš svižnou jízdu. Přes tuto zemi jezdí na dovolené do Francie či Itálie a musí si tam dát pozor na řadu jiných věcí.

Vysoká pokuta – podobně jako v Rakousku – může přijít za špatně upevněný náklad na střeše. Policisté kontrolují, zda je na nosičích všechno v pořádku a nehrozí pád věcí na silnici. Za to můžou udělit pokutu kolem 60 eur. To samozřejmě nejde o situaci, kdy by tato nedbalost způsobí nehodu nebo zablokuje silnici. V takovém případě můžou být v postihu daleko tvrdší.



Na německém parkovišti není rozumné nechat zbůhdarma puštěný motor. Je to neekologické a Němci tento nešvar pokutují. Poněkud nezvyklý trest může šoféra potkat za nevhodné sluneční brýle. Pokud se policistovi zdají skla například příliš tmavá, může brýle poslat na na expertizu nebo i s řidičem k lékaři, který posoudí, zda přes ně má dostatečný výhled. A pokud ne, hrozí mu pokuta 75 eur.

Z běžnějších prohřešků: za alkohol dostávají neukáznění řidiči pokuty od 500 eur, za malé překročení rychlosti na jiných komunikacích, než jsou dálnice, od 35 eur.

Chorvatsko – unavený šofér bez řidičáku

Před několika týdny se chorvatské velvyslanectví ohradilo proti fámám, že do oblíbené letní destinace Čechů musí turisté cestovat s pasem. Pravda to není, stačí občanka. Trest ale může přijít za mnohé jiné prohřešky.

Ve srovnání s Němci či Rakušany jsou však chorvatští strážci zákona mírnější. Třeba k řidičům, co nadýchají nepřípustná promile. Šofér za alkohol zaplatí podle ÚAMK částku v přepočtu od 2500 korun, což je pro srovnání pouhá pětina německého trestu. Ještě o něco méně stojí nadměrná rychlost do 20 km/h nad limit – zhruba dva tisíce korun.

V Chorvatsku může zahraniční řidič přijít na osm dnů o řidičský průkaz. Hrozí mu to například za jízdu ve stavu velké únavy, když je příliš ovlivněn použitými léky nebo za situace, kdy neměl nasazené brýle, které má uvedené v dokumentech.

Itálie – večerní rychlá jízda

Itálie, kam jezdí řada lidí k Jaderskému či Tyrhénskému moři, je zajímavá tím, že se tam liší výše pokut za rychlou jízdu podle denní doby, v níž se jí řidič dopustí. O třetinu vyšší je trest v době mezi desátou večerní a sedmou ranní, kvůli ochraně nočního klidu. Pokuty za rychlou jízdu mají jinak v zemi velký rozptyl, pohybují se od 40 do několika stovek eur – podle závažnosti přestupku.

Hraniční přechod Brenner/Brennero mezi Rakouskem a Itálií.

Důležité je připomenout, že pokud člověk uhradí částku dříve, vyjde ho to levněji, než když čeká do posledního dne. Když danou lhůtu překročí, musí do správního řízení.



Na některých místech, zejména v historických centrech měst, může být problém s hledáním parkovacího místa. Pokuty za zanechání vozu na nepovolené ploše se pohybují kolem 40 eur, hrozí i odtažení.

Na rozdíl od Česka italští policisté daleko tvrději postihují stání na vyhrazených plochách pro invalidy nebo těhotné ženy. Zatímco u nás většinou drzí řidiči vyváznou bez trestu, na Apeninském poloostrově může stát až 150 eur.