Poprvé v Česku: do Prahy se sjedou železniční bossové, přijede i Putinův muž

KDO PŘIJEDE DO PRAHY: Richard Lutz, DB, Německo

Oleg Belozerov, RŽD, Rusko

Sophie Dutordoirová, SNCB, Belgie

Filip Hlubocký, ZSSK, Slovensko

Andreas Matthä, ÖBB, Rakousko

Pavel Krtek, ČD, Česká republika

Pavel Surý, SŽDC, Česká republika

Andreas Meyer, SBB, Švýcarsko

Guillaume Pépy, SNCF, Francie

Paul Plummer, RDG, Velká Británie

Dušan Mes, SŽ, Slovinsko

Krzysztof Maminski, PKP, Polsko

Wojciech Balczun, UŽ, Ukrajina

Crister Fritzson, ASTOC, Švédsko

Renato Mazzoncini, FSI, Itále

Martin Vozár, ZSSK Cargo, Slovensko

Juan Alfaro Grande, RENFE, Španělsko

Manuel Tomás Cortez Rodrigues Queiró, CP, Portugalsko

Libor Lochman, Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)

Jean-Pierre Loubinoux, International Union of Railways (UIC)

Oliver Wolff, VDV, Německo (sdružení dopravců)

Dan Ťok, ministr dopravy ČR