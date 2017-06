Poslanci se bouří proti zpřísnění hypoték. Chtějí, aby zůstaly dostupné

Česká národní banka chtěla mít možnost stanovovat tři základní ukazatele, které musejí žadatelé o úvěr na bydlení splnit. Nyní je vydává formou doporučení, to ale není vymahatelné. Prvním je LTV, tedy výše hypotéky vůči hodnotě nemovitosti, další ukazatel poměřuje výši celkového zadlužení zájemce k jeho příjmům. Poslední kritérium uvádí celkové výdaje na obsluhu dluhů klienta vůči jeho příjmům.

Jenže podle předložených pozměňovacích návrhů by ČNB mohla do budoucna zůstat jen regulace prvního ukazatele, i tak omezená. „Ano, chtěl bych ponechat jen LTV. Nezpochybňuji obezřetnou politiku České národní banky. Myslím si ale, že procento lidí, kteří nesplácejí hypotéky, je u nás velmi malé,“ řekl LN sociálnědemokratický předseda rozpočtového výboru Václav Votava.

Jeho pozměňovací návrh předpokládá, že by ČNB regulovala jen maximální možnou výši úvěru vůči hodnotě nemovitosti. A není sám. Zrušení dvou ze tří kritérií navrhl včera i jeho kolega Jan Skopeček z ODS.

Sama centrální banka argumentuje hlavně prevencí. „Naše regulatorní úvahy a kroky vycházejí z historie. Podívejte se na vlády, které měly politiku dostupnosti bydlení pro každého, a jak to dopadlo. Nejvíce na to doplatila právě střední třída, která musela prodávat své nemovitosti a byla ožebračena,“ upozornil člen rady ČNB Oldřich Dědek. A zmínil i obrovské náklady na sanaci bank z veřejných prostředků, které s tím byly spojeny.

O tom, že na nových pravomocích centrální bance skutečně záleží, svědčí i fakt, že se včerejšího druhého sněmovního čtení účastnil také guvernér Jiří Rusnok. Poslanci však projednávání nedokončili a není jasné, kdy se k němu vrátí.

ČNB v předloze uvádí, že s nástupem horších časů může podíl úvěrů v selhání skokově narůst. Pokud by lidem klesly příjmy nebo výrazně vzrostly úroky, část domácností by se dostala do problémů se splácením.

Poslance však tyto obavy zřejmě příliš netíží. Votava požaduje, aby centrální banka mohla stanovit limit pro výši úvěru minimálně na 90 procent hodnoty nemovitosti a pod tuto hranici už nešla.

ČNB přitom od počátku dubna výrazným způsobem omezuje banky v poskytování úvěrů s LTV mezi 80 až 90 procenty. Takových hypoték může být v jejich portfoliu maximálně 15 procent za čtvrtletí. Banky tak musely jejich nabídku výrazně omezit, například zdražením. Právě úvěrů v rozmezí 80 až 90 procent hodnoty nemovitosti poskytovaly banky v minulosti podle odhadů asi třetinu z celkového množství. Votavovým návrhem by se jim ale znovu rozvázaly ruce.

Novela ve verzi požadované ČNB podle Votavy i některých jeho kolegů představuje zásadní omezení přístupu k vlastnímu bydlení.



„Když chce člověk nemovitost za tři miliony korun, musí dnes mít alespoň 600 tisíc z vlastních peněz. Když jde o mladou rodinu, pro ni je problém úvěr získat. Deset procent, tedy 300 tisíc z vlastních prostředků, je přijatelný požadavek, protože je může mít třeba ze stavebního spoření,“ argumentuje Votava s dovětkem, že banky už dnes musejí na základě zákona o spotřebitelském úvěru žadatele o úvěr důkladně prověřovat.

Bankám rozvazuje ruce i již dříve v rozpočtovém výboru přijatý návrh Jaroslava Klašky (KDU-ČSL). Ten z patnáctiprocentního limitu hypoték v rozmezí 80 až 90 procent vyjímá refinancování, protože nejde o koupi nové nemovitosti.