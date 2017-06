Chtěla mít klidný let? Čínská babička naházela do motoru letadla mince pro štěstí

Číňanka házela do motoru mince pro štěstí. | foto: South China Morning Post

ŠANGHAJ Let z Šanghaje do Kantonu se o více než pět hodin zpozdil poté, co postarší žena házela do motoru mince „pro štěstí“. Pasažéři nastupující na palubu letadla viděli postarší ženu házet kvůli „požehnání“ mince z nástupních schodů směrem k motoru a upozornili posádku.