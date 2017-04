Pozor na pudinky, můžou v nich být úlomky kovu. Prodávala je Billa či Jednota

Upozornění na kov dostali veterináři prostřednictvím evropského systému varování.

Německý výrobce Neuburger Milchwerke GmbH & Co stahuje několik druhů svých mléčných produktů, které vyrobil od 13. do 17. března letošního roku. V Česku jde o dezerty s čokoládo-vanilkovou a karamelovo-smetanovou příchutí, které Billa prodávala pod značkou Omira s datem trvanlivosti do 8. května. Dále pak o karamelovou smetanovou variantu, jejíž trvanlivost vyprší 9. května.



„Jednotlivá balení výrobků mají hmotnost 150 gramů. Dle informací, které máme k dispozici, mělo být do Česka distribuováno zhruba 29 tisíc balení výrobků,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Další stahovanou značkou je Kid ́s world o 70gramové hmotnosti s dobou trvanlivosti do 16. a 17. června. Výrobek od německé mlékárny je určený dětem, prodává se společně s hračkou.



„Přesto, že není příliš pravděpodobné, že by se kovové úlomky nacházely ve větším množství balení, doporučujeme spotřebitelům, kteří by měli zmiňované dezerty doma, aby je vrátili v místě prodeje,“ dodal mluvčí.

Kov v potravinách v minulosti neřešily jenom mlékárny, ale i například výrobci uzenek. Loni veterináři prošetřovali nález dvoucentimetrového úlomku jehly v uzenině z Kosteleckých uzenin ze skupiny Agrofert. Šlo tehdy o druhý případ. Agrofert, v té době vlastněný ministrem financí Andrejem Babišem, sdělil, že mohlo jít o úmyslné poškozování značky.