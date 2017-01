Praha 5 chce v Motole obnovit sjezdovku. Podle opozice je to fantasmagorie

PRAHA Vedení radnice Prahy 5 zvažuje, že v Motole vybuduje lyžařskou sjezdovku. Měla by být na pozemku v sousedství autokempu, řekli místostarosta Lukáš Herold (ODS) a radní Pavel Richter (TOP 09). Pozemky, na kterých by mohla sjezdovka vzniknout, patří městu, některé dotčené budovy ale soukromým vlastníkům. Zda a kdy by mohla být sjezdovka vybudována, zatím není jasné.

Na svahu v minulosti sjezdovka už byla. Radnice by ji tak podle Richtera a Herolda jen obnovila. Mezi náletovou zelení stojí stále sloupy původního vleku. „Řešíme dva problémy, které jsou pro tento projekt významné. Prvním je počasí, aby to vůbec bylo reálné, druhým je pak dohoda s vlastníkem přilehlých budov,“ řekl Herold. Soukromý vlastník budov podle zástupců radnice zamýšlí rozvíjet možnost sportovního vyžití, ale s radnicí se nedohodne na způsobu, jak to udělat. „Myšlenku a záměr máme stejnou, nyní jednáme o tom, jak to udělat,“ řekl Richter. Návrh má i hlasitou opozici Záměr vedení radnice kritizují někteří zástupci opozice. „Po ruském kole přichází vedení Prahy 5 s další fantasmagorií, kdy hned v sousedství přírodního parku v Motole chtějí vybudovat lyžařskou sjezdovku. Hlavním vlekařem pan starosta, prodavači lístků vážení členové rady a druhou trať mohou udělat na kopci skládky Motol, která by konečně našla využití,“ uvedl opoziční zastupitel a bývalý místostarosta Lukáš Budín (SZ). Novinky v metru: každá souprava bude jezdit do Motola a ve špičce i do Letňan Budín narážel na plán radnice vybudovat na náplavce takzvané ruské kolo. Radnice už uzavřela smlouvu s firmou, která kolo na nábřeží vybuduje. Proti vybudování vyhlídkového kola se už vyslovila primátorka Adriana Krnáčová (ANO), podle ní má Praha jiná atraktivní lákadla pro turisty. Nesouhlasí ani část místních obyvatel, která využívá nedaleké hřiště a obává se jeho ohrožení. Proti jsou i opoziční zastupitelé. Pražští památkáři už dříve uvedli, že šedesátimetrovému kolu, které by narušilo pohledy na památkovou rezervaci, kladné stanovisko nedají.