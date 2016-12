Praze hrozí zrušení části nočních tramvajových spojů. Problémem je hluk

Problémy by mohly být například v Bělehradské ulici, která byla před časem rekonstruována. Po změnách letos v srpnu tudy jezdí nová tramvajová linka. Pokud bude muset město dodržovat platné limity, linka bude muset být zrušena. Celkem by to na území Prahy mohlo znamenat odebrání až 73 spojů.

Podle ředitele DPP Jana Šurovského je problém ve výkladu nařízení hygieniků. Navíc se podle něj na trať nebudou vztahovat hlukové limity, které má daná ulice – hygienici tak rozlišují ulice, kde jezdí tramvaje na svém pásu, od těch, kde jsou koleje součástí vozovky. A tam vzniká problém. „Tramvaj má na stejném místě přísnější limity než autobus. Hygienici mají za to, že dráha má své limity určené ochranným pásmem dráhy, a nebyli schopni pochopit, že tramvaj není jako běžná železnice, že má jinou charakteristiku,“ řekl Šurovský.

Pokud by hygienici svůj názor nezměnili, mohlo by to dospět k tomu, že by DPP nahradil tramvaje autobusy, protože ty by hlukové limity splnily. Tím by se ale zřejmě zhoršil stav ovzduší a životního prostředí. Dalším problémem je podle Šurovského to, že neexistují starší data měření hluku a míra se zpětně pouze dopočítává.

Je to celé absurdní, říká ředitel DPP

Problémy má DPP i ve vozovnách, hygienici hluk z nich vnímají jako stacionární zdroj. „Tramvaj, která jede do vozovny, ale není přece stacionární zdroj hluku. Chápal bych to, kdyby tam byl nějaký agregát, který neustále hučí,“ řekl Šurovský.

DPP proto nemá stále zkolaudovánu vozovnu ve Vokovicích. „Tam ale ani není možné hluk změřit, protože z Evropské (ulice) jde od aut i v noci takový kravál, že to nejde. Kdybychom postavili protihlukovou stěnu, která začne odrážet k domům hluk aut z Evropské, tak je to ale v pořádku. Hluku budou mít lidé víc, ale původcem budou auta a to nevadí. Je to celé absurdní,“ řekl.

Praha a DPP chce proto v lednu uspořádat jednání, na které by přizvali rovněž hygieniky a problém jim vysvětlili.