Praha se spojí s developery. Společně postaví všechny stanice nového metra

Společný podnik se soukromníky má pomoci při rozvoji okolí stanic i při výkupu problematických pozemků. Metro D má ulevit přetížené trase C a má spojit centrum se sídlišti na jihu města.

„Sdělili jsme jim (developerům), že jsme připraveni jednat o založení podniku, který by vykoupil nutné pozemky. Představili jsme jim záměr a budeme čekat, zda se někdo přihlásí a bude mít zájem,“ řekl generální ředitel doptavce Martin Gillar.

Zřízení nového podniku společného s developerem má usnadnit výkup chybějících pozemků. Firma nebude svázána předpisy, které městu a dopravnímu podniku (DPP) zakazují vykupovat pozemky za vyšší než odhadní cenu. Pokud bude založena, bude řešit všechny plánované stanice - nebudou rozděleny mezi různé developery.

Většinu akcií ve společném podniku by drželi developeři. Pozemky by byly ve vlastnictví společnosti a DPP bude mít od začátku smlouvy nastaveny tak, aby nehrozilo, že by vznikly spory a stanice byly případně zavřeny. Při výstavbě bude dopravce řešit vše v podzemí, nová firma s developery pak vše od výstupů nahoru.

Developerům bylo rovněž předloženo rozdělení stavby metra na tři části. První je část na povrchu, tedy výstupy, cesty pro pěší nebo autobusové terminály. Druhou tvoří tunely, technologie a bezpečnostní zařízení a poslední částí jsou vlaky, které budou na trase jezdit.

Výběr společníka z řad developerů se uskuteční takzvanou tržní konzultací, nepůjde o klasické výběrové řízení.

První etapa stavby metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory by mohla začít v roce 2019 a být dokončena do roku 2023, uvedl v pondělí primátorčin náměstek Petr Dolínek. Praha chce zahájit v září 2018 geologický průzkum. Letos v listopadu by měla být vypsána soutěž, v níž najde firmu, která průzkum provede. Město také vypracovalo harmonogram stavby a rozdělilo ji do etap.

Metro D spojí centrum s jižní částí města. Nejprve se začne stavět úsek z Pankráce do Písnice. V další fázi pak zbylé dvě stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Metro D vyjde podle odhadů na 50 miliard korun. Jezdit v něm budou automatizované soupravy bez řidiče. Nedávno otevřené stanice metra A do Motola vyšly na téměř 20 miliard korun.