Praha bude mít chytré koše i pítka. Smart city je moje dítě, říká Krnáčová

„Smart city je moje dítě,“ říká v rozhovoru pro LN pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

LN: Když jste kandidovala do voleb, natočila jste klip, ve kterém jste řešila mimo jiné nedostatek pítek v ulicích. Vidíte dnes Prahu stejně jako tehdy?

Většina z nás tehdy viděla Prahu zvenčí. Nebyli jsme na radnici a nevěděli jsme, co se za věcmi, které jsme kritizovali, skrývá. Dnes už víme, že svět není černobílý, existuje mnoho odstínů šedi. Některá témata se na první pohled jeví jako jednoduše řešitelné, v úřadu pak zjistíte, že to tak není.

LN: Co máte na mysli?

Je to případ Opencard. Zjistili jsme, že je to několik komplexně propojených částí jednoho problému a je to velice obtížně řešitelné. Člověk ale musí sebrat odvahu a rozseknout to.

LN: To video působilo výsměšně vůči tehdejšímu a minulým vedením města. Je teď kritika na základě vaší zkušenosti jiná, umírněnější?

Jiná ano, umírněnější ne. Když jednotlivé problémy konfrontujete, zjistíte, že řešení mohlo přijít už dávno.

LN: U Opencard bývalá rada s řešením přišla, když projekt výrazně zlevnila. To je dovedlo až k odsuzujícímu rozsudku. Jak jste ten rozsudek vnímala?

Nebyla jsem šťastná, že se kolegové dostali k soudu a byli konfrontováni s velice dlouhou pří. Politici přicházejí do funkcí a zpravidla to nejsou manažeři, myslím, že ani nejsou schopní zvažovat rizika. A v Praze číhá strašně moc rizik, především těch, která vznikla hluboce v minulosti. Někdy existuje na konci už jen špatné a ještě horší řešení. Chápu naštvanost svých kolegů, že se museli před soudem zpovídat za něco, co udělali s dobrým úmyslem. Ale Opencard nebyla zasmluvněna už od dubna 2014.

Primátorka Adriana Krnáčová s finální verzí nové pražské karty Lítačka.

LN: To ale stále platí, ani vy jste nazasmluvnili Opencard. Přitom stále běží, Pražané ji využívají.

Už není co zasmluvňovat, kvůli Opencard se soudíme. Změnili jsme systém a ten je náš, nejsme závislí na externím dodavateli. Nechápu, že se moji předchůdci nechali vydírat společností (eMoneyServices – pozn. red.), která Opencard vlastní. My jsme přestoupili na papírové kupony a dali tím jasný signál, že se nenecháme zahnat do kouta.

LN: Přesto, nemáte obavu, že byste nakonec mohla skončit u soudu také? Necháváte běžet systém, na který nemáte smlouvu.

Lidé z eMoneyServices nebyli schopní doložit, za co si takové sumy účtují. Teď je na soudu, aby rozhodl. Když rozsudek dopadne v náš neprospěch, pak zaplatíme. Když se dvě strany nemohou dohodnout, je to podle mě férová cesta.

LN: Z pohledu občana došlo jen k výměně jedné karty v peněžence za jinou. Co chystáte hmatatelného?

V nejbližší době se chystáme rozmisťovat po městě pítka, takže i zlepšení života v ulicích by měli začít Pražané cítit. Z politického hlediska je ale důležité řešit i kauzy, jako je Opencard.

LN: Je něco, co se vám za dva roky mandátu vyloženě nepovedlo?

Je mnoho věcí, které jsme chtěli udělat, ale nepovedlo se. I kvůli koaliční krizi, kdy jsme se sedm měsíců dohadovali, jak pokračovat dál. Ale řada věcí se povedla, ukončili jsme spor kolem Škodova paláce, kdy jsme pro město získali téměř miliardovou úsporu, platí pražské stavební předpisy. Zahájíme rekonstrukci Šlechtovy vily, na projekt Václavského náměstí jsme zažádali o územní rozhodnutí. Bude se rekonstruovat Karlovo, Palachovo nebo Malostranské náměstí, chceme zlepšit vestibuly metra, řešíme metro D.

LN: Teď jste ale vyjmenovala projekty, které byly nastartované už z dřívějška a stejně tak si je mohli přičítat vaši předchůdci.

Oni je ale nedokončili. Řada věcí, o kterých jsem se zmínila, dokončená je.

Výstaviště: plátěné provizorní západní křídlo Průmyslového paláce.

LN: A nějaký projekt, se kterým by přišla tahle koalice?

Je to například pražský holding, který není tak viditelný, ale pro strukturu města je důležitý. Umožní společnostem stoprocentně vlastněným městem, aby byly pod jednou střechou a město mělo lepší přehled o tom, jak jsou řízené. Tím také získáme víc peněz na to, co budeme chtít dělat. Velkým projektem je „smart city“, koncept chytrého města. Vydupali jsme ho ze země. Máme šest pilotních projektů, na jaře se rozjedou první z nich. Budeme mít chytré lavičky, koše, pítka, parkování a pracujeme na chytrém osvětlení.

LN: Jak se má proměnit holešovické Výstaviště?

V nejbližší době vypíšeme architektonickou soutěž na vstupní bránu a veřejné prostranství před ním. Chceme ho víc propojit s parkem Stromovka, měl by mezi nimi zmizet plot. V diskusi je přeložení tramvajové zastávky, aby byla blíž k Výstavišti.

LN: Architekti i developeři se shodují, že Praha je velmi nejisté prostředí, co se týče přípravy projektů. Chystáte se s tím něco udělat?

Určitě ano. Velmi mě to mrzí, protože v Praze se stavět musí. Není a ani nesmí být skanzen. Dlouho se tady nestavělo a lidé si na to zvykli, ale jestli se má Praha rozvíjet, stavět se musí. Ceny bytů už vystřelily tak vysoko, že máme v současnosti dražší byty než v Berlíně. To je katastrofa. Nechceme být tam, kde je Mnichov, kde jsou byty nezaplatitelné.

LN: Jak tomu chcete zabránit?

Postaráme se o to, aby se Metropolitní plán dostal rychle do projednávání. Měla by se také přeorganizovat práce na stavebních úřadech. Velkým deficitem je stavební zákon, který je velkou překážkou nejenom pro Prahu, ale pro všechna města. Když chce v Česku někdo něco postavit, trvá to minimálně osm let, to je neakceptovatelné. Je navíc spousta organizací, pro které je sport nabourat se do každého řízení.

LN: Koalice před nedávnem odvolala ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR) Petra Hlaváčka bez toho, aby bylo jasné, jak chcete s IPR pokračovat dál. Tím jste jen způsobili další zpoždění Metropolitního plánu, který je kvůli prodlevám předmětem kritiky už teď.

Bylo to velké neštěstí. Moje náměstkyně Petra Kolínská, která má agendu v gesci, s odvoláním přišla. Ptali jsme se jí, jestli má náhradní řešení, a ona nás ujistila, že ano. Takže jsme jí vyhověli.

LN: Vy jste se neptali jaké?

Jistěže ano. Řekla, že má lidi, kteří na institut nastoupí. Neměla jsem důvod tomu nevěřit. Až poté se ukázalo, že to je bublina. Promarnil se další půlrok. I proto jsem přišla s tím, abychom ve funkci odsouhlasili nynějšího ředitele Ondřeje Boháče, který situaci uklidní. Vlastně jsem nechápala, proč to celé vzniklo. Recenzní skupina, kterou si zvolila sama paní náměstkyně, řekla, že Metropolitní plán je v pořádku, postup je dobrý až na některé maličkosti, které se opraví.

LN: Ani vy jste před časem nebyla velká fanynka vedení IPR.

Z procesního hlediska bylo v minulosti několik věcí, které bylo nutné odstranit. Jakkoli mám ráda pana Hlaváčka jako člověka a odborně je na vysoké úrovni, na řízení organizace potřebujeme někoho jiného. Institut byl zahlcený úkoly. Na IPR to chodilo tak, že si tam každý radní přišel jako do supermarketu a objednal si nějakou práci. A protože je Petr Hlaváček dobrá duše, všem chtěl vyhovět.