Praha je sobecká, vezmeme jí všechny dotace, hrozí Ťok po zákazu kamionů

PRAHA Ministra dopravy ta zpráva v úterý velmi zaskočila. Pražští radní spustili akci, která má vést k totálnímu zákazu vjezdu kamionů do města, řidiči by však museli město objíždět vesnicemi. Dan Ťok pohrozil, že Prahu potrestá odebráním všech dopravních dotací.

Nákladní auta by v případě uskutečnění radikálního plánu nesměla vjet například na Jižní spojku či navazující Štěrboholskou radiálu. Kamiony z hradecké či boleslavské dálnice by tak de facto neměly kudy Prahu objet, protože okruh kolem Prahy ještě dlouho nebude dostavěný.

Radní argumentují ochranou vlastních obyvatel, které spedice obtěžuje emisemi a hlukem, alternativu pro ni však nenavrhli. „Pevně doufám, že to je předvolební křik a výhrůžka způsobená tím, že s v té záležitosti dlouho nic nedělo,“ říká ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v rozhovoru pro Lidovky.cz s tím, že nevěří, že toto řešení nakonec začne skutečně platit.

Lidovky.cz: Váš resort prosazoval kompromisní variantu. Tedy že by kamiony jezdily dále po Jižní spojce a Štěrboholské radiále, ale nesměly by sjíždět do ulic města. Z rady ale vzešlo něco úplně jiného. Čekal jste to?

CO ŘÍKÁ PRAHA Podle náměstka Petra Dolínka stát Praze příliš peněz nedává už teď.



„Moc nám toho nedávají, tak nám toho moc nemohou vzít ,“ uvedl s tím, že i když ministerstvo dopravy je proti záměru, Praha vychází ze strategických dokumentů, které požadují snížení tranzitní dopravy v metropoli kvůli znečištění ovzduší . Podobně hovoří doporučení Evropské unie.

Podle mých informací náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD – pozn. red.) přišel na úterní jednání rady s kompromisní variantou, kterou zmiňujete. S tím jsme souhlasili. To tvrdší řešení prý vzniklo během projednávání. V radních nějak bouchly saze a řekli, že udělají radikální řešení. Nás to nemile překvapilo.

Lidovky.cz: Jak se k tomuto tvrdému kroku postavíte?

Rozhodnutí Prahy mi přijde sobecké vůči ostatním obcím i zbytku republiky, protože by nastal kolaps dopravy, zejména nákladní. Odnesou to hlavně obce kolem Prahy a to od hlavního města není fér. Budeme od Prahy požadovat vrácení všech dotací, které jsme jí dali. Může to být celkově skoro miliarda.

Lidovky.cz: Náměstek Dolínek řekl, že Praha dostává od státu stejně málo peněz, tak jim ani moc nemůžete vzít.

Praha od nás ročně dostává řádově stovky milionů korun. Jde o většinou o dotace na akce, které souvisí s nedokončeným vnějším okruhem kolem Prahy, jehož stavbu máme na starosti my. Ano, hlavnímu město, které má zhruba 20 miliard na účtech, to může připadat málo, ale jeho rozhodnutí nepovažuji za zodpovědné.

Lidovky.cz: Je podle vás reálné, aby toto opatření prošlo? Obrovský proud kamionů z dálnic D11 a D10 by neměl kudy de facto projet a musel by si razit cestu obcemi ve středních Čechách.

Pevně doufám, že to je předvolební křik a výhrůžka způsobená tím, že s v té záležitosti dlouho nic nedělo. Chci ubezpečit, že děláme všechno pro to, abychom dostavěli klíčovou část Pražského okruhu, tedy propojení mezi dálnicemi D11 a D1, které by problém systémově vyřešilo.

Lidovky.cz: Ale co se bude dít se zákazem teď, aby mohl projít?

Rada pravděpodobně zmocní někoho, aby dal návrh na silničně správní úřad, který je nezávislý a musí jednat podle předpisů. Je třeba získat souhlas dotčených orgánů. Bude se k tomu vyjadřovat ministerstvo dopravy a hlavně Policie České republiky. Předpokládám, že s tím souhlasit nebude.

Lidovky.cz: Co uděláte vy sám pro to, aby návrh neprošel?

Budu se snažit jednat s vedením Prahy, konkrétně s paní primátorkou Krnáčovou.

Lidovky.cz: Nemůže jít o určitý druh nátlaku ze strany Prahy a vytvoření tlaku, abyste jim dali více peněz na dotacích?

To vůbec nevím. Nechci jednat pod tlakem, jsem připraven Praze pomoci. Myslím, že to je spíše gesto vůči voličům.

Lidovky.cz: Jaká jsou další řešení? Dostavba Pražského okruhu je na dlouhé lokte.

To sice ano, ale pracujeme na ní. Jižní spojka je pro nákladní dopravu konstruovaná, proto bych ji tam nechal a jednal o zákazu vjezdu kamionů do ulic města.

Lidovky.cz: A co pražský Spořilov, přes nějž kamiony sjíždějí z Jižní spojky, protože nesmějí dále pokračovat po této komunikaci ve směru na Barrandovský most. Toto sídliště kamiony velmi zatěžují. Pošlete třeba speciální dotaci na zastřešení Spořilovské ulice?

Na tom jsme i předběžně dohodnutí. Dáváme poměrně velké dotace na tyto stavby, není problém se dohodnout na řešeních, která Pražákům pomůžou.