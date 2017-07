Praha konečně otevře ‚garáž duchů‘ u Blanky. Dva roky po zprovoznění tunelu

PRAHA Praha otevře garáže pod Letenskou plání, které už jsou dva roky de facto hotové. Stát by se tak mělo v září. Radní hlavního města v úterý schválili výběr pronajímatele parkoviště. Vítězem je společnost OK Služby Praha.

Firma za pronájem zaplatí ročně 7,5 milionu korun bez DPH. Garáže vznikly při výstavbě tunelového komplexu Blanka a mělo by se do nich vejít více než 800 automobilů. Zatím však není jasné, co se stane s parkovacími místy na Prašném Mostě, které také vznikly v souvislosti se stavbou Blanky.



Obě velkokapacitní garáže měly být otevřeny měly už několikrát, městu se to ale dosud nepodařilo.Případ samotnými politiky označovaný za ostudný v minulosti několikrát popsaly Lidovky.cz.



Jedním z důvodů byly například potíže s technologiemi uvnitř stavby. Naposledy je Praha plánovala otevřít loni na podzim. V minulosti se také hovořilo o termínu podzim 2015. Původně měly být garáže otevřeny po zprovoznění Blanky, které se opozdilo o několik let.

Část z celkového počtu parkovacích míst bude sloužit obyvatelům Prahy 7. „Pro rezidenty se podařilo vyjednat 315 míst za garantovanou maximální cenu měsíčního pronájmu konkrétního místa v garážích za 800 korun měsíčně. Předpokládáme otevření garáží od 1. září 2017,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice).

Cena garáží je zahrnuta v ceně tunelu. Tunel vyšel město na více než 40 miliard korun a zprovozněn byl v září 2015. Garáže mají vlastní technologická zařízení, která jsou nezávislá na zařízeních Blanky.