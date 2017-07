Praha přisype 18 milionů do garáží u Blanky, kde dva roky parkuje jen průvan

KOLIK BUDE PARKOVÁNÍ STÁT Ceny by měly být shodné pro obě garáže, na Letné i Prašném Mostě.

Měsíční poplatek pro rezidenty by měl činit 800 korun .

. Firmy by za svá auta měly zaplatit nejvýše 1500 korun .

. Hodinová sazba u jednorázového stání bude 25 koun.