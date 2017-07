Praha si nové metro D rozdělí s jedním investorem. Vydělávat budou společně

Dosud bylo vše spíše v rovině záměru: výstavbu povrchových částí osmi nových stanic můžou spolu s Prahou zajistit soukromé firmy. Tedy podnikatelé, kteří dokážou snáze vykoupit pozemky a lépe vytěžit komerční potenciál, který osm stanic rozmístěných od Pankráce do Písnice přinesou.

Nyní je jasné, že investor bude jeden a dopravní podnik se s ním bude v budoucnu dělit o příjmy pronájmu z obchodů či kanceláří v objektech stanic a jejich přilehlém okolí. Firmu vybere dopravce ve veřejné soutěži.

„Společný podnik bude založen ve formě akciové společnosti, jejímiž akcionáři budou DPP (Dopravní podnik hl. Města Prahy – pozn. red.) a vybraný strategický partner, kde DPP bude mít podíl na základním kapitálu ve výši 49 % a podíl vybraného strategického partnera na základním kapitálu bude činit 51 %,“ stojí v tisku, který projednají pražští radní.

Tímto krokem plánují politici ušetřit zhruba patnáct procent z celkových nákladů na metro D, tedy přibližně 6,5 miliardy korun. Opírají se o červnovou studii poradenské společnosti Deloitte Advisory.

Vzhledem k tomu, že vize s jedním velkým partnerem má podporu dvou klíčových stran v radě města – tedy ANO a ČSSD – mělo by být úterní hlasování spíše formalita. Politici i dopravní podnik začnou následně vyhodnocovat dřívější rozhovory s developery a připravovat tendr. Už v zimě uspořádala pražská primátorka setkání s desítkami potenciálních investorů.

Projekt za více než 40 miliard korun, jehož stavba má začít v roce 2019, se tak de facto rozdělí na dvě části. Praha zjednodušeně řečeno zajistí tunely, nástupiště a eskalátory. Společná akciovka se soukromníkem pak postaví komerčně využitelné prostory od jezdících schodů směrem vzhůru.

„Zapojení soukromého sektoru se vysloveně nabízí, protože finanční zátěž jednak neponese město samotné, ale zároveň získáme partnera se zkušenostmi, který navíc bude moci v některých případech postupovat mnohem rychleji než město,“ řekla pro Lidovky.cz primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

STAVBA DÉČKA. KDY A KDE? Stavba metra D by měla začít částí trasy mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova .

. Bude jí předcházet geologický průzkum, který začne v létě 2018 . Samotné stavební práce mají následovat v dalším roce.

. Samotné stavební práce mají následovat v dalším roce. Na výše zmíněný úsek má navázat další část vedoucí až ke stanici Nové Dvory . Ta by mohla být hotová v roce 2023 .

. Ta by mohla být hotová . Jeden provozuschopný úsek do tohoto data je ostatně podmínkou pro financování projektu z evropského dopravního fondu.

z evropského dopravního fondu. Trasa bude mít celkem 10 stanic a měřit bude 10,6 km.

Tím mínila především komplikované výkupy pozemků pro povrchové terminály, které váznou mimo jiné kvůli tomu, že dopravní podnik nemůže ze zákonných důvodů vždy zaplatit cenu požadovanou vlastníky parcel. V tomto ohledu by mohl být soukromník pružnější a bez váhání sáhnout hlouběji do kapsy, protože se mu to vzhledem k budoucím očekávaným příjmům vyplatí.

Musel by samozřejmě stavět v souladu s danou vizí urbanistického rozvoje, ale dají se očekávat i určité ústupky ze strany hlavního města, které by se mohly týkat například povolené výšky budov, které u nových stanic vyrostou a budou v nich obchody, kanceláře či byty.

K výběrovému řízení přistoupí politici i proto, že mají potvrzený zájem investorů, byť samozřejmě není jisté, kolik se jich nakonec přihlásí.

„Je to otázka dalších jednání. Minimálně několik firem se tím vážně zabývá,“ potvrdil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Pro město je u metra D důležitá i rychlost – aby se projekt nezadrhl. To hlavně proto, že jednou z podmínek přidělení evropské dotace, která má pokrýt velkou část nákladů, je postavení jednoho funkčního úseku do roku 2023.

„Mým cílem je začít se stavbou metra D podle harmonogramu, který jsme si stanovili, to znamená už v roce 2019. Zapojení soukromého sektoru by řadu věcí urychlilo,“ dodala primátorka Krnáčová.