Praha má zákazy vozítek na ‚Barranďáku‘ či magistrále. Vyhání je i z míst, kde nejezdila

DĚNÍ KOLEM VOZÍTEK Zákaz Praze umožnila změna zákona, která definovala, co to je segway .

. Do té doby zákon na vozítka pohlížel jako na chodce . Následně Praha vydala vyhlášku, která zakazuje vjezd takzvaných osobních přepravníků.

Z nich nejznámější je právě segway, patří mezi ně ale i minisegway nebo samovyvažovací jednokolka.