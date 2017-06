Porsche využívá závody jako laboratoř. Drahé, ale vyplatí se to, říká šéf výzkumu

LN: Zajímá mě celý WEC program u Porsche. Co pro automobilku vytrvalostní závody znamenají? Co znamenají pro značku, co pro vývoj? A jak se díváte na soupeření v této oblasti?

Zaprvé je nutné zdůraznit, že vytrvalostní závody jsou nedílnou součástí naší historie. Porsche se vytrvalostních závodů vždy účastnilo a vždy se jich účastnit bude. Když se podíváte na současnou situaci, je nám velmi líto, že jsme v nejvyšší třídě LMP1 ztratili soupeře v podobě Audi, které se rozhodlo ze seriálu odstoupit. Je to škoda, protože to byli velmi dobří soupeři a dělalo to náš sport atraktivním. Letošní rok ale také bude velmi zajímavý. Jsme si jisti, že náš soupeř, Toyota, učiní vše pro to, aby vyhráli. Budou se snažit ještě více, než v minulém roce. Po technické stránce jsme se tak připravili a vylepšili jsme vše, co si myslíme, že je technicky možné.

LN: Mám takový dojem, že to soupeření v LMP1 je velmi zdravé. Je férové a soupeři k sobě mají veliký respekt, jsou přátelští. Je to tak? Týmy se nesnaží jeden druhého podrazit nebo nějak vyprovokovat, je to velmi gentlemanské soupeření?

Ano, tak nějak to je. Rozhodně nejsme v tom soupeření agresivní, ale zcela jistě je ta soutěživost velmi intenzivní. WEC můžete vnímat jako velmi dobrý příklad motoristického sportu. Soupeři jsou velmi ctižádostiví a bojují spolu velmi těsně, ale při tomto soupeření nejsme agresivní a nechováme se k sobě jako nepřátelé. Panuje tu určité přátelství a máme mezi sebou vzájemně dobré vztahy. Ale na trati bojujeme jako lvi.

World Endurance Championship (WEC) Série vytrvalostních okruhových závodů pořádaná pod hlavičkou Mezinárodní automobilové federace (FIA), vrcholného orgánu světového motorsportu. Osm z nich se jede na šest hodin, devátým závodem je čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans. Vítězem se stává vůz, který za daný čas urazí nejdelší vzdálenost. Za volantem se v průběhu závodu střídají typicky tři piloti. Vozy startují ve čtyřech kategoriích:

LMP1 – špičkové tovární prototypy s povinným hybridním pohonem; pravidla v podstatě neomezují typapodobukonstrukce motoru, jen množství energie, které smí auto v závodu využít; LMP2 – méně výkonné, konstrukčně jednodušší, a tudíž výrazně levnější prototypy soukromých týmů; LM GTE Pro a LM GTE Am – cestovní vozy odvozené od silničních sportovních aut

LN: Pomáhá právě tento postoj nějak třeba image značky?

Já bych řekl, že právě tento postoj doslova patří k naší značce. Být dobrým sportovcem a soupeřem jde ruku v ruce s férovostí, což je postoj, který u Porsche rozhodně ctíme.

LN: Když chcete vyhrávat, musíte neustále vylepšovat auto. Můžete prozradit, jaké změny se udály na autě pro letošní rok oproti tomu loňskému?

Celé auto jsme zhodnotili a přepracovali. Určitě jsme si polepšili jak z hlediska výkonu, tak z hlediska aerodynamiky, podařilo se nám také zvýšit efektivitu pohonného ústrojí z hlediska spotřeby paliva. Nemáme tedy žádné nové převratné novinky, ale v každém detailu auta jsme se snažili o zlepšení a auto jsme vyladili, jak jen to šlo.

LN: Když mluvíme o spotřebě: můžete prozradit, jaká je zhruba spotřeba vozů při závodě?

To nemohu říci zcela přesně, ale vzhledem k výkonu, který využíváme, je motor opravdu velmi efektivní. Velmi efektivní je samotný spalovací motor, ale na celkové úrovni efektivity se samozřejmě podílí celý hybridní pohonný systém, ve kterém se snažíme co nejlépe využívat elektrickou energii.

LN: Soupeři jsou si sobě blízko i kvůli velmi zajímavě nastaveným pravidlům. Ta dovolují inženýrům rozvíjet různé koncepty pohonu. Proč jste si vybrali řešení, které používáte? A je to nějak relevantní pro vaše silniční auta?

Souhlasím s tím, že pravidla dávají dostatek prostoru pro dobré inženýrské nápady, což se nám velmi líbí. A zároveň se těmito pravidly podařilo docílit toho, že jsou si soupeři velmi blízko. Pravidla jsou transparentní a férová, takže spolu na stejné výkonnostní úrovni mohou soupeřit odlišné koncepty. Můžeme tedy přicházet s inovativními a kreativními řešeními.

Index LN Velké téma o přenosu technologií ze závodů do praxe i reportáž z letošní čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans čtěte v novém čísle magazínu Index LN. Vychází v Pondělí 26. června s Lidovými novinami.

A proč jsme si zvolili koncept hybridního systému s relativně malým čtyřválcovým vysoce přeplňovaným spalovacím motorem ve spojení s hybridním systémem? Protože se domníváme, že z hlediska výkonu takto dovedeme nejlépe využít obě části. Motor má vysoký výkon ve vysokých otáčkách a v těch nízkých dodává sílu a točivý moment hybridní část systému. Energii rekuperujeme při brzdění, ale také skrze turbodmychadlo. Při tomto rozvržení jsme navíc nemuseli tolik řešit otázku hmotnosti automobilů. Podle nás je to navíc koncept, který má velký potenciál při budoucím rozvoji a navíc docela dobře pasuje k našim silničním vozům. Hybridní pohon totiž není jen věc, která pomáhá šetřit životní prostředí, ale také dovede zvýšit zábavu při řízení. Díky němu auto získá dodatečný výkon a točivý moment a zlepší se tím jeho dynamika.

LN: Co z toho, co jste se v sérii vytrvalostních závodů naučili, používáte nebo hodláte použít v praxi u svých sériových vozů?

Některé věci se už do našich sériových vozů dostávají – především do těch hybridních, například plug-in hybridního modelu Panamera Turbo S e-hybrid. I když tento model umí jezdit i jen čistě na elektřinu, právě způsob, jakým může řidič využívat výkonu vozu v hybridním režimu je něco, co jsme se naučili v Le Mans. Hybridní Panamera má velmi efektivní systém pro rekuperaci energie při brzdění. Na rozdíl od mnoha konkurenčních řešení totiž máme plně variabilní schopnost rekuperace, což znamená, že jsme schopni rekuperovat energii při různých intenzitách brzdění.

Naše auto umí plynule kombinovat brzdění za pomoci elektrické rekuperace s klasickými mechanickými brzdami, ten poměr se může podle aktuální potřeby brzdného účinku a stavu nabití akumulátorů libovolně měnit. U většiny hybridních řešení také auto začíná mírně rekuperovat energii v případě, kdy řidič sundá nohu z plynového pedálu. Panamera tohle v takovém případě nedělá, auto plachtí a snaží se maximálně využít svou kinetickou energii k pohybu vpřed. Systém rekuperace není aktivní a nevytváří žádné dodatečné tření, které by auto při plachtění zbytečně zpomalovalo. Rekuperace začne opravdu až ve chvíli, kdy řidič začne brzdit. Náš systém se pak snaží vždy rekuperovat maximální možné množství energie, zbytek brzdného výkonu pak pochází od mechanických brzd auta. Rekuperovat umíme až do velmi nízkých rychlostí, což nás také odlišuje od konkurenčních řešení.

Druhou věcí, kterou jsme se ze závodů naučili, je strategie navýšení výkonu za pomoci hybridní součásti pohonu. Ve Sport Plus módu auto funguje tak, že jakmile není jakákoli část aktuálního výkonu motoru efektivně využívána na silnici, dobíjí se automaticky baterie, tak aby byla vždy dostatečně nabita a mohla poskytnout energii, která pak pomůže zvýšit výkon motoru. Tohle samozřejmě není řešení ekologické, to je řešení, které maximalizuje výkon a dává řidiči jistotu, že se vůz bude ve sportovním režimu vždy chovat tak, jak očekává. Tohle jsou tedy některé z věcí, které jsme se v Le Mans naučili. V závodních autech pak máme spoustu technických novinek, které časem postupně přejdou do sériové výroby. Každý rok vyhodnocujeme, která z těchto novinek má pro silniční auta smysl a je připravena k nasazení.

LN: Jak daleko jsme od sériové hybridní verze Porsche 911?

To je otázka, kterou dostávám každý rok. U prototypů jsme si vyzkoušeli celou řadu konceptů takového pohonu a z hlediska principu budeme na případné zavedení hybridního pohonu do řady 911 připraveni. Ale zatím nepadlo žádné rozhodnutí, kdy by se tak mělo stát. Je to jedna z věcí, o které pravidelně diskutujeme. A hlavní otázkou vždy je, kde se nachází jakýsi bod zvratu, kdy tato technologie konkrétně v modelu 911 dovede zlepšit jeho jízdní výkony a zábavu při řízení. Zeptejte se mě tedy za rok.

LN: V seriálu WEC se teď intenzivně diskutuje podoba pravidel po roce 2020. Jak se na tyto diskuse díváte, jak by podle vás měla pravidla v budoucnu vypadat? Co tento sport potřebuje, aby zůstali soupeři vyrovnaní a aby se například podařilo do seriálu přilákat další soupeře? Přeci jenom, jen dva soupeři, to je pro nejvyšší kategorii trochu nejistota...

Máte pravdu, když spolu soupeříme jenom dva týmy, není to ta konkurence, kterou bychom rádi viděli. Lákat nové účastníky ale podle mě nelze třeba tlakem na snižování nákladů, protože tím by nejspíš náš sport utrpěl po stránce technologické. A pro nás jsou technologie velmi důležité. Kdyby se náklady škrtily příliš, mohlo by se stát, že LMP1 už nebude technologickou výzvou. Pak bychom mohli situaci přehodnotit, protože k tomu, abychom dokázali sportovní povahu našich aut, máme další příležitosti.

S modelem 911 RSR například soutěžíme v kategoriích GT. Takže pro nás je LMP1 příležitostí, jak zkoušet ještě sofistikovanější a futurističtější hi-tech řešení, než bychom vyzkoušeli třeba v kategorii GT. A to je ta výhoda, kterou v LMP1 vidíme, v tom se ta kategorie liší od všech ostatních, ve kterých jsme zastoupeni. Pokud by se tedy pravidla snažila tuto stránku příliš omezit, asi bychom museli přehodnotit náš postoj, zda je to pro nás ta správná platforma, ve které můžeme ověřovat a ukazovat naši technickou zdatnost. Ale samozřejmě bychom chtěli mít další nové soupeře.

LN: Pro vás může být tohle rozhodnutí vcelku snadné, že? Do LMP1 investujete peníze z vývojových rozpočtů a očekáváte návratnost v podobě technologií...

Ano, to je pravda, ale závisí to právě na pravidlech. Když nebudeme schopni třeba kvůli omezenějším pravidlům na toto testovací závodní prostředí dostat naše nové nápady, pak pro nás nebude závodění tak výhodné, jako dnes. Dnes je závodní dráha naší laboratoří, která slouží k ověřování nové techniky a my to velmi oceňujeme. A chtěli bychom, aby to tak zůstalo i v budoucnu.

LN: Můžete říci, kolik to stojí peněz?

Neříkáme, kolik to stojí peněz, ale mohu vás ujistit, že se nám to v současnosti vyplatí.