Prázdné regály, vše za 10 i zastavený poutač. Slavná Bílá labuť skomírá

Před necelými 80 lety šlo o nejmodernější obchodní dům v zemi, dnes je jeho sláva jen vzpomínkou. Ještě nedávno se otáčející osmimetrový neonový poutač na věžové nástavbě, kde se scházeli zaměstnanci na odpolední pauzu, teď tiše stojí. V době, kdy provozovatelé obchodních center využívají chytré technologie k přitáhnutí pozornosti zákazníků, působí Bílá labuť jako opak pokroku.

Ačkoli by měl dům z konce třicátých let minulého století užívat vysoké míry památkové ochrany, uvnitř tomu nic nenasvědčuje. V přízemí se reklamní poutače předhánějí v zaujetí zákazníků, u stropu visí květinové dekorace neonových barev. Nakupujících tu není mnoho, a tak mají prodavači čas na listování v mobilu a klábosení.



„Nedávno jsem nakoukl dovnitř a vypadá to tam čím dál hůř. Což mě mrzí, protože to ve své době byla unikátní stavba. Dnes je sešlá, zmizela elegance, kterou si ještě pamatuji,“ vzpomíná architekt a historik architektury Zdeněk Lukeš.

V druhém poschodí už není kromě prodavačů nikdo. Do patra s hračkářstvím a elektrospotřebiči zajdou jen jednotlivci vyzvednout si zásilku v Uložence. Prázdné prostory vyplňují opuštěné kusy nábytku nebo zhasnutá svítidla ve tvaru vrby. Dávné časy tu připomíná jen starý větrák, který se u stropu lehce kymácí.

Ve třetím patře pak stojí palety s kečupy a konzervovanými párky. Koncentrace zákazníků je tu nejvyšší – cedulky hlásí: vše za deset, maximálně dvacet korun.

Vánoční osvětlení v červnu

Přestože se oficiální otevření uskutečnilo ve smutné době, jen pár dní po německé okupaci v březnu 1939, doprovázelo ho dlouhé čekání zákazníků a strkanice. Dnes ze zvědavců zbylo pár kolemjdoucích, kteří pohledem mohou zavadit o nedbale vystavené zboží nízké kvality.

Odkaz podnikatelů Jaroslava Brouka a Josefa Babky připomíná už jen fasáda a neony. „Tvoří ji jedno velké okno ze skla Thermolux, na němž není vidět členění po patrech,“ zmiňuje Lukeš.

Podnikatelé se sítí obchodních domů velice dbali na estetiku svých staveb. Pobočky v hlavním městě, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Ostravě a Liberci tvořili zkušení architekti, kteří se nebáli avantgardních řešení.

Soutěž vypsanou na fasádu Bílé labutě tehdy vyhráli Josef Hrubý a Josef Kittrich, interiér tvořil Jan Gillar. Stavba lákala zákazníky sloganem Obchodní palác světové úrovně nebo Kdykoli do Prahy, vždy do Bílé labutě. A zákazníci se měli na co těšit. Objekt byl plný inovací – klimatizace, podlahové vytápění, potrubní pošta, americké eskalátory a výtahy Otis.

Dnes, uprostřed června, visí na průčelí, díky němuž je Bílá labuť zapsána na seznamu kulturních památek, vánoční osvětlení. Bylo však i hůř – před dvěma lety se na fasádě objevily obří poutače na prodejnu Vše za 10 a 20 Kč.

Obchodní dům doplácí mimo jiné na své umístění. „Tehdy se zdálo, že místní lokalita bude velmi významná. Počítalo se, že v oblasti kolem Florence vyroste spousta moderních staveb, že se moderní bulvár protáhne směrem do Žižkova. K tomu ale už nedošlo,“ odkazuje Lukeš na 50. léta.

Další ranou byla pro Bílou labuť výstavba konkurenční Kotvy a obchodního domu Máj v 70. letech. Dnes jí zákazníky přebírá Palladium, které je na náměstí Republiky přímo u metra a disponuje garážemi.

Z obchodů galerie umění?

Stavba si proto podle architekta Lukeše říká o jiné využití.



„Když se přemýšlelo o osudu obchodního domu Máj, napadlo mě, že by tam byla krásná galerie moderního umění. V případě Bílé labutě by se mělo uvažovat o něčem podobném,“ říká a dále navrhuje projekt knihovny. Proměně budovy v kanceláře nebo hotel Lukeš nefandí. „Každý pokoj musí mít svou koupelnu, to znamená rozdělit dům na spoustu drobných místností.“ Stále však doufá v udržení prodejních ploch v přízemí.

Aktuálním stavem centra je znepokojen i Národní památkový ústav. „Nynější využití obchodního domu není ideální,“ řekla LN jeho mluvčí Andrea Holasová. „Byla vypracována již řada studií a projektů, jak objekt účelně a funkčně řešit, ale žádný nebyl realizován. V současnosti nemáme na stole žádný návrh na obnovu nebo stavební úpravu domu.“

Osud Bílé labutě tak bude záviset jen na vůli majitele, jak dlouho bude chtít neprosperující obchodní dům provozovat. Budova patří společnosti Transakta, jejího majitele Oldřicha Petráčka redakce kontaktovala s dotazy. Komunikovat ale odmítl.