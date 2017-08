Přeštice otevřou třetí městský pivovar v Česku. Erárních výrobců piva je jen hrstka

PLZEŇ S mírným zpožděním, ale přece. Radnice v sedmitisícových Přešticích na jižním Plzeňsku otevře po rekonstrukci restauraci v provozovně zvané původně podle dřívějšího nájemce Peklo. Pozoruhodné je, že tentokrát bude podnik čepovat i vlastní pivo.

Město tak bude mít po 112 letech opět pivovar a název podniku se změní na Pivovar a restaurace U Přeška. Městu totiž patří nejen objekt a vybavení, ale i pivovarnická technologie, ochranné známky názvů piv či jejich receptury.

„Když naše koalice (TOP 09, ODS, KDU a ČSSD) nastoupila v listopadu 2014 do vedení města, řešila mimo jiné i úkol rekonstrukce Pekla. Přišlo nám líto dělat restauraci, jakých jsou všude tisíce. Chtěli jsme něco, čím by se Přeštice lišily a co by mohlo přilákat místní i turisty,“ popisuje starosta Karel Naxera (TOP 09) okolnosti vzniku minipivovaru.

Investice do pořízení technologie, vybavení i rekonstrukce vnitřních prostor restaurace činí zhruba 18 milionů korun. Výběrové řízení na provozovatele vyhrála společnost PCP Brewery, technologii pivovaru s roční kapacitou 1400 hektolitrů dodali otec a syn Josef a Petr Krýslovi, kteří vaří piva a staví pivovary v Česku i po světě. Erární vlastnictví pivovaru je u nás vzácnost a ani ve světě není běžné. Fungující průmyslový pivovar, kterých je u nás celkem 49, vlastní stát (Budějovický Budvar) a město Strakonice (Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice).

Minipivovarů přibývá

Z minipivovarů, kterých je po Česku už kolem 390 a každý týden přibývají další, patřil samosprávě podle dostupných informací dosud jen jeden – Městský pivovar Volary, vybudovaný v šumavském městečku v hotelu Bobík.

Přeštice sázejí ve své nové investici na spojení s vlastní historií. Jeden z dávných majitelů města se jmenoval Přech, zdrobněle Přešek, a po něm tedy dostal pivovar jméno. Pracovníci místního Domu historie Přešticka dostali za úkol najít názvy i pro značky piv.

Světlý ležák Kilián se tedy jmenuje po někdejším patronu města, tmavý ležák Maurus po opatovi kladrubského kláštera, který se zasloužil o rozkvět Přeštic, pšeničné pivo Schönborn po rakouském šlechtickém rodu, který zde naposled provozoval pivovar a vlastnil i panství v nedaleké Dolní Lukavici. Čtvrtým pivem, které už má přeštický sládek Petr Hampl připravené, je svrchně kvašený speciál IPA Marlen, pojmenovaný po zpěvačce Marlen Dietrichové, která v květnu 1945 byla v Přešticích společně s americkou armádou.

Šance pro turistický ruch

Provozovatel a nájemce restaurace společnost PCP Brewery je v pivovarnickém oboru nováčkem. Jeden ze tří společníků Zdeněk Papáček má ale letité zkušenosti s podnikáním v potravinářském oboru. Jeho firma Bapa, kterou před časem prodal společnosti Hamé, si udělala jméno výrobou a rozvozem hotových jídel a baget. „Pivovarnictví je taková moje další životní etapa,“ svěřuje se Papáček.

PCP Brewery má od radnice smlouvu na deset let. Měsíčně bude platit nájem 31 tisíc korun a kromě toho už uhradila zálohu tři miliony korun, ze které se bude městu každý měsíc upisovat jedna stodvacetina. Navíc se ale ještě provozovatel zavázal jako jakousi úhradu za užívání ochranných známek k pivním značkám platit městu jednu korunu z každého uvařeného litru piva.

„S vlastnictvím pivovarů obcí nebo státem je to poměrně složité,“ komentuje tuto formu vlastnictví vydavatel odborného magazínu Pivo, Bier & Ale Pavel Borowiec. „Vždycky se najde nějaký kritik, který bude zpochybňovat takovou veřejnou investici a radnice nebo stát musí důsledněji než soukromý majitel obhajovat všechny náklady a výnosy. Pokud má ale město smlouvu nastavenou chytře a nájemce se uživí, může být pivovar přínosem pro obě strany a může podpořit turistický ruch,“ soudí Borowiec.