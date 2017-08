Převoz zbytku nafty ze skladů Viktoriagruppe vázne. Další vlak vyjede až koncem měsíce

PRAHA Převoz zbytku české nafty v hodnotě zhruba 100 milionů korun ze skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe v německém Kraillingu vázne. Další vlak do Česka bude vypraven nejdříve na konci srpna.

Po pátečním jednání s novým majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development (KOD), řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Od ukončení pravidelné přepravy na začátku července neodjel z Německa s českou naftou ani jeden vlak.

„Původní předpoklad byl, že by příští týden ve čtvrtek mohl odjet další vlak. Na pátečním jednání jsme dospěli k závěru, že ten vlak neodjede,“ uvedl Švagr. „Důvod je ten, že zaměstnanci, kteří pracují na vyskladnění z německé strany, čerpají dovolenou, takže technické důvody neumožňují, aby ten vlak byl v období příštího týdne naplněn,“ dodal.

Česko mělo v Kraillingu naftu v hodnotě přes miliardu korun, po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe se k ní ale nemohlo skoro dva roky dostat. Loni v červenci podepsala SSHR, KOD a insolvenční správce smlouvu, na jejímž základě ČR získala naftu zpět.

Švagr v polovině července uvedl, že vlaky zpět do Česka již převezly 90 procent české nafty, pravidelný odvoz skončil. Celkem bylo vypraveno 55 vlaků, zbývá dovézt posledních šest. Předseda SSHR tehdy podotkl, že v nádržích v Kraillingu jsou podle něj už jen zbytky, které bude složité vyčerpat.

Jednatelka KOD Kateřina Radostová tento týden řekla, že firma se SSHR řeší mimo jiné to, kdo a kde odkalí zakalenou naftu, která byla na jaře objevena z jedné z 22 nádrží ve skladu. „Řešíme, kdo a kde to odkalení udělá. Zda se bude dělat u nás v Kraillingu nebo zda si rezervy (SSHR) tu hmotu odvezou a udělají to v Čechách,“ uvedla Radostová. Na stole je podle ní i otázka nákladů. Podle informací ČTK by odkalení nádrže stálo nižší stovky tisíc korun.

Dle Švagra by měla nést náklady na odkalení německá firma

Švagr v pátek označil převezení zakalené nafty do Česka za hypotetickou možnost, náklady by i v tom případě měla podle něj zaplatit KOD. S tím Radostová nesouhlasí. „Zastáváme názor, že ta hmota není naše, tak nevidíme sebemenší důvod, proč bychom měli mít náklady na odkalení,“ řekla v pátek. Doplnila, že pro KOD je důležité, aby se sklad v Kraillingu co nejdříve vyprázdnil a firma ho mohla využívat pro další obchodní činnost.

Transport paliva z Kraillingu začal loni v říjnu. Dopravu paliva do ČR zajišťuje státní distributor paliv Čepro, smluvním dopravcem je ČD Cargo. Přeprava paliva by celkově neměla stát více než 60 milionů korun. Insolvenční správce Viktoriagruppe české vlastnictví nafty nikdy neuznal.

Česko může mít část zásob nafty uskladněnu v Německu na základě dodatku smlouvy o skladování specifických zásob z roku 2004. Dodatek v roce 2010 uzavřela SSHR. Správa tehdy argumentovala například tím, že stát uskladněním části zásob nafty v Německu ušetří desítky milionů korun. Švagr v minulosti několikrát uvedl, že předchozí vedení správy ale neodhadlo všechna potenciální rizika, která z kontraktu vyplývala.