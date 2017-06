Přihlásit vůz už nemusíte jen v místě bydliště. Nové jsou i pokuty za úpravu auta

Součástí novely je povinnost autoservisů oznámit majiteli při zásadních zásazích do vozu, například při odstranění filtru pevných částic, že tím vozidlo ztrácí způsobilost provozu.



Povinnost informovat byla do novely vložena proto, že v minulosti se při odhalení podobných změn majitel vozidla často odvolával na to, že je udělali v servisu bez jeho vědomí. Servisy mohou být postiženy až půlmilionovou pokutou za to, že klienty o změnách odporujících řádnému používání vozidla dostatečně neinformovaly.



Motoristé pak mohou za nepovolené úpravy, jako je třeba montáž sportovních ochranných rámů, aerodynamických křídel či zabarvení skel, dostat pokutu až 50 tisíc korun. V některých případech mohou být postiženi i dvojnásobnou částkou.

Zjednodušením pro motoristy má být možnost nechat úřad přepsat prodané auto na nového majitele bez toho, že by nový majitel k tomu poskytl součinnost. Dosud se museli prodávající a kupující dohodnout a společně do deseti dnů podat žádost na registr vozidel nebo tak učinit na základě plné moci. Do dokončeného převodu na nového majitele byl za majitele považován původní vlastník, kterému tak například mohly chodit pokuty za přestupky, které s jeho vozidlem spáchal nový majitel.