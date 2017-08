Pro nás snášejí české slepice, tvrdí řetězce. Nebezpečná vejce prý neprodávají

PRAHA Kauza s infikovanými vejci se Čechů zřejmě nedotkne, obchody berou hlavně domácí produkci. Máme přísné kontroly, říkají drůbežáři. Kauza s infikovanými vejci z belgických a nizozemských chovů v uplynulých dnech ochromila evropské supermarkety.

Téměř 200 chovatelských firem v Nizozemsku bylo uzavřeno, německé spolkové země stahují z prodeje až deset milionů vajec s nebezpečnou látkou fipronilem.

Ta způsobuje nevolnost a poškozuje játra i ledviny. Čeští zákazníci by se však nákupu obávat neměli. Podle Státní veterinární správy (SVS) se belgická vajíčka naposledy objevila na pultech tuzemských prodejen v dubnu, nizozemská pak během května.

Supermarkety, které redakce LN oslovila, odmítají, že by prodávaly belgická nebo nizozemská vajíčka. „Až 80 procent našich vajec pochází z české produkce. Doplňkově z polských a německých chovů,“ řekla LN Zlata Ulrichová, mluvčí řetězce Penny Market.



Většinu tuzemských vajíček hlásí i Billa nebo Ahold, který česká vejce doplňuje lotyšskými. Kaufland a Globus zase v návaznosti na situaci a cenovou nabídku odebírá i od slovenských chovatelů.

Prodej pouze českých vajec deklaruje supermarket Lidl. Skutečný původ vajec si lze snadno ověřit. Každý kus je opatřen číselným kódem, který kromě způsobu chovu nosnic informuje zákazníka o zemi původu. Tuzemská vajíčka jsou označena písmeny CZ.

„Kauza jen povede k tomu, že nyní budou zákazníci opatrní a více kontrolovat, odkud vajíčka pocházejí,“ řekla LN Gabriela Dlouhá, předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie.

Podle ní by se podobná situace českým chovatelům stát nemohla: „Máme přísné kontroly. Chovatelé jsou pod neustálým tlakem, kontroluje se krmivo i prostředí, troufám si tvrdit, že více než v jiných zemích.“

Pozdní varování

Kauza s nebezpečnými chovy slepic byla odhalena minulý týden, přestože belgický úřad pro kontrolu potravin měl podezření již od června. Informaci o mase a vejcích obsahujících nebezpečnou látku fipronil ale zveřejnil až 20. července.

Mluvčí úřadu odůvodnila delší proces potřebou shromáždit více informací, jak ukládají evropské předpisy. Fipronil se pravděpodobně do oběhu dostal v belgickém podniku, jehož zaměstnanci jej měli přimíchat do čisticího prostředku.

Látka bývá součástí přípravků, které se používají proti klíšťatům, blechám a vším. Její užití je však zakázáno u zvířat, jejichž maso je určeno ke konzumaci. Podle Světové zdravotnické organizace vede požití fipronilu k závratím a nevolnosti, je také nebezpečný pro ledviny a játra.

Dávka v kontaminovaných vejcích má být ale podle německých úřadů nízká. U dospělých tak nepředstavuje nebezpečí, potenciální hrozbou je pro děti. V červenci objevilo fipronil ve vejcích sedm nizozemských firem, následně výskyt intoxikovaných vajíček potvrdily všechny spolkové země v Německu.

Obchody v Nizozemsku, Belgii i Německu zareagovaly stažením milionů kusů z prodeje. Předpokládá se, že se vajíčka z infikovaného chovu objevila i v Polsku, Itálii nebo Francii. Podle Dlouhé z drůbežářské unie se teprve uvidí, zda fipronilová kauza ovlivní cenu vajec u nás.

Selhání evropského systému

Česká Státní veterinární správa minulý týden informovala o přípravě namátkových kontrol vajec a kuřecího masa. „Odebereme namátkové vzorky vajec a kuřecího masa původem ze všech zmíněných šesti zemí, pokud je najdeme na trhu,“ uvedl mluvčí Petr Majer.

První kontroly se již uskutečnily, výsledky ale budou známy na začátku příštího týdne. „Pokud kolegové v zahraničí mají informace o tom, že by závadná potravina byla distribuována i v České republice, mají povinnost to zanést do systému rychlého varování.

Tak bychom byli informováni a zavčas mohli reagovat,“ řekl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. V zahraničí kauza nabírá na obrátkách.

Německý ministr zemědělství Christian Schmidt včera v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ARD označil skandál za kriminální a nepřípustný. Žádá, aby se situací neprodleně zabývala Evropská komise a viníci byli potrestáni.

Z incidentu viní selhání evropského systému, který spotřebitele včas nevaroval. Němečtí experti si chtějí podmínky slepičích chovů v Belgii a Nizozemsku osobně zkontrolovat. Chtějí tak spolupráci do budoucna zlepšit a předejít podobným incidentům.