Probudil spící Škodu a poslal ji do německých rukou. Favorit se vrátil domů

MLADÁ BOLESLAV Škoda Favorit bylo auto, které doslova postavilo do pozoru český autoprůmysl. A probudilo samotnou automobilku Škoda. Hlavně díky Favoritu ji koupil koncern VW a to zajistilo její následný rozvoj. V Mladé Boleslavi je znát obrovský posun. Právě tam – návratem domů – končí cesta reportérů serveru Lidovky.cz po stopách vzniku slavného vozu.

Tamní továrna stávala už dávno před Favoritem, ale teď, třicet let po jeho představení veřejnosti, je tam téměř všechno jinak. Závod se především nesmírně rozrostl. Návštěva serveru Lidovky.cz v Mladé Boleslavi a okolí ale začíná na jiném místě, které vděčí Favoritu za svůj vznik: na polygonu Škody Auto v Úhelnici.

Vyrostla tam tři kilometry dlouhá, absolutně rovná trať, která dnes slouží k takzvaným dynamickým testům: vozy Škoda tam zkouší akceleraci, brzdění nebo třeba i maximální rychlost. Zkouší se tam také chování aut při vyhýbacích manévrech, možné jsou i pokusy s autonomním řízením.

Na polygonu si Škoda testuje některé základní vlastnosti vozu, ale rozsáhlejší jízdní zkoušky prototypů ještě před tím, než vyrazí v maskování do provozu, se provádí v areálech mateřského koncernu VW. Škoda sice měla plány na rozšíření svého polygonu, ale ty momentálně nejsou prioritou.

Podívejte se, kam se po stopách Škody Favorit vypravili reportéři serveru Lidovky.cz:

Nebýt Favorita, možná by tam ale žádný polygon ani nestál a Škoda by musela u koncernových sourozenců provádět veškeré zkoušky. Během vývoje Favorita se začal polygon v Úhelnici budovat. A byť byl dokončen až dlouho poté, co se model s předním náhonem začal prodávat, vděčí místní plocha Favoritu za svůj vznik.

Polygon samozřejmě funguje v utajeném režimu, odnikud z okolí sem není vidět a dovnitř se lze dostat jen se speciálním povolením. Je tam rušno, jen v den naší návštěvy je v plánu celkem 97 zkoušek. Ale ráno, když tu fotíme, panuje ještě relativní klid.



Polygon se navíc využívá i ke školení testovacích řidičů, kteří si tam pilují schopnosti a například na trenažéru trénují, jak se v případě nehody dostat z převráceného vozu.

Z Úhelnice už míříme přímo do hlavního závodu v Mladé Boleslavi. Bránou číslo 8, která je hlavním vstupem do areálu, projede denně devět tisíc aut. Všechna přitom musí být zaevidována, bez povolení sem nikdo nesmí.

Areál se od doby Favorita hodně zahustil, vyrostla tam řada nových hal, které tehdy neexistovaly. To, co je dnes označeno jako hala M1, je právě místo, kde se vyráběl Favorit. Dnes se tam vyrábí vozy Škoda Fabia, Rapid a Seat Toledo. V dnešní hale M12 se pro Favorit svařovaly karoserie, dnes je tam lisovna a svařovna. V současném měrovém středisku byla tehdy lakovna.

Jednou z největších hal v areálu továrny je ta s označením M13. Tam míříme na detailnější obhlídku, je chloubou Škody Auto, vyrábí tam klíčový model – Octavii.

Postavena byla v roce 1996 pro první generaci Octavie a postupně byla modernizována. Tehdy tam začínali s produkcí asi 300 aut denně, dnes jich za stejnou dobu z pásu sjede čtyřnásobek. Pracuje tam 1200 lidí, stejný je dnes zhruba i počet dodavatelů. Jeden vůz se tu skládá zhruba ze 4500 dílů. Plánem vedení automobilky je zvednout produkci na této konkrétní lince na 1500 vozů denně.

Hala je samozřejmě velmi moderní, a i když tam vzniká doslova jedno auto za druhým, působí to tam vcelku klidně. Je tam světlo a celkem ticho, výroba aut už není tak hlučná jako v minulosti.



VIDEO: Technici z Mladé Boleslavi dali našemu vozu zelenou a vyslali nás na cestu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zajímavostí je, že místní linka není úplně lineární. Auta jedou skrz halu, postupně jsou na ně montovány jednotlivé části a na konci sjede celý vůz do jakéhosi páternosteru, který auto otočí a vrátí na druhou linku která vede opačným směrem.

Zajímavostí je, že z důvodu snazšího přístupu do montovaného vozu se auta na lince pohybují zcela bez dveří – ty přitom do haly s autem přijdou, jsou sundány a nastrojí se zvlášť. S vozem se pak potkají na konci linky, kde je už do v podstatě hotového auta namontují zpátky.

Každý zkompletovaný vůz pak na konci celé procedury prochází důkladnou kontrolou, její součástí je vlastně i plnohodnotná zkouška STK. Dojde i na lak vozu. Na to mají ve Škodě speciální tunely, kde lze pod intenzivním osvětlením odhalit případné nedostatky. Kontrolují se ale i další věci, každý vůz má jakousi „rodnou knihu“ a její obsah se porovnává se skutečností. Dílčí kontroly samozřejmě probíhají na samotné lince.

Areál pod dozorem

Po prohlídce výroby Octavií vyrážíme směrem k domovu. Tak jednoduché to ale není. V obřím areálu je velký provoz a je potřeba dodržovat předpisy. Policie se tam prý občas vyrazí měřit rychlost, a když ji tu někdo překročí, je to dvojnásobný průšvih.



Pokud je to „škodovák“ se služebním autem, může krom pokuty za překročení rychlosti přijít i o privilegium jezdit služebním vozem. A případné dodavatele také automobilka rozhodně nepochválí. Bezpečnost je v závodě důležitá, provoz je tu totiž opravdu intenzivní.

Přitom často řidiči opravdu spěchají – především dodavatelé, kteří musí složit svůj náklad včas. Aby se mohl zapojit do výrobního procesu just-in-time, mají někdy hodně naspěch. Několikrát nás tu objíždí spěchající kamion, na jehož náklad už čekají na lince.

Místní „šrumec“ je opravdu obdivuhodný a je jasným důkazem toho, kam se za posledních 30 let posunul celý český autoprůmysl. V době vzniku Favorita tady totiž jistojistě vládl klid.