Proč jsme nešli s mýtem na vládu? Báli jsme se, že to někdo vynese, říká Ťok

Jde o jednu z největších zakázek za poslední roky. Nový provozovatel – který může použít stávající mikrovlnný, satelitní či jiný systém – získá možnost spravovat české mýto na deset let a získat za to může až 29 miliard.

„Myslím ale že to bude výrazně méně. Naše zkušenost z tendrů na ministerstvu dopravy je, že se u cen dostáváme o dvacet až padesát procent níže, než je v zadávací dokumentaci,“ říká Ťok v rozhovoru pro Lidovky.cz. V něm mimo jiné popisuje i to, že jeho tým řešil tlaky, aby zadávací dokumentaci někdo získal před jejím zveřejněním.

Lidovky.cz: Vyhlášení soutěže přišlo shodou okolností minulý týden v době, kdy vaši největší kritici z ČSSD řešili velké vnitrostranické problémy. Nabízí se, zda jste si tuto dobu nevybral úmyslně, abyste se tím vyhnul případné kritice.

Ne, budu velmi upřímný. Od loňského prosince jsme opakovaně říkali, že cílíme na konec května nebo začátek června. Myslím, že koaliční partneři by nás měli spíš chválit než kritizovat. Zadání vlády vyhlásit soutěž do 15. července jsme stihli o měsíc dřív. Vláda v listopadu určila rozsah zpoplatnění, žádala technologicky neutrální soutěž, to vše v materiálu je. Pan Birke (místopředseda ČSSD, dopravní expert strany – pozn. red.) nás kritizoval, že návrh neprojednala vláda. Nový zákon o veřejných zakázkách ale takový postup nepožaduje. Vláda nám přece už dříve zadala základní parametry soutěže a my jsme je v tendru naplnili. Nebyl jediný důvod, proč se tím teď na vládě zabývat. Byl tu také velký tlak na to, aby se někdo dozvěděl podmínky tendru dřív. A my jsme ho opravdu chtěli vypsat transparentně. Všichni se mají dozvědět podmínky v jednom okamžiku.

Lidovky.cz: O jakém tlaku mluvíte? Kdo se chtěl dozvědět podmínky soutěže dřív?

Byly tady tlaky na členy přípravného týmu, abychom materiál projednali na nějakém grémiu, aby se svolal řídící výbor. Proč? Aby někoho informoval? Národní kontrolní úřad nám říkal, ať mu předložíme dokumentaci na nové mýto, což je také divné. Víme, že jsou tady dva velké subjekty, které měly o podmínky tendru enormní zájem. Nehádám kdo. Vím jen, že tady byly snahy se to dozvědět a ty jsme eliminovaly.

Lidovky.cz: Šlo o dva významné uchazeče, firmy Kapsch a SkyToll?

Jmenoval jste dvě firmy, které o to mohly mít zájem, ale mohl to být i kdokoliv třetí. Je to jedna z největších zakázek za poslední desetiletí.

Lidovky.cz: Nebylo i vzhledem k významu zakázky vhodné alespoň formálně věc přednést na jednání vlády, byť jste nemuseli? Mluvil jste o tom, že by vás koaliční partneři měli spíše pochválit, to by byla vhodná příležitost, ne?

Kdybych byl alibista, tak bych se vypsání soutěže vyhnul nebo bych chtěl, aby mi každý krok schválila vláda. Jenže kdybych návrh tendru na vládu přinesl, budou se k němu všichni vyjadřovat, nimrat se v něm a nakonec stejně řeknou, že odpovědnost mám já. Kdyby se materiál dostal do mezirezortního řízení, mohlo by se vyhlášení soutěže zpozdit o několik měsíců. Navíc: v jakém režimu bych takový materiál před vypsáním na vládu nesl? Dokážete si představit, že dám podrobné parametry materiálu někomu na vládě a on je pak předá, aby to někdo měl třeba o měsíc dřív? Tomu jsem se chtěl vyhnout. Mohly by uniknout informace a tendr, na němž jsme tak dlouho pracovali, mohl být kvůli tomu ohrožen.

NOVÝ TENDR Ministerstvo dopravy ho vyhlásilo ve čtvrtek 15. června, formou tendru je jednací řízení s uveřejněním .



. Výběrová komise zvolí pět nejvhodnějších uchazečů , s nimiž povede podrobné rozhovory.



, s nimiž povede podrobné rozhovory. Maximální hodnota tendru je 29 miliard korun za 10 let. Ministerstvo však očekává podstatně nižší nabídky.



za 10 let. Ministerstvo však očekává podstatně nižší nabídky. Nyní mají firmy dva měsíce na podání nabídek .



. Vítěz by měl být znám zhruba v srpnu příštího roku. Starat o mýto by se měl od roku 2020.



Lidovky.cz: Kdyby to bylo jen na vás, jakou podobu soutěže byste vypsal vy?

Když jsme se před deseti lety vydali nějakým směrem, šel bych jím dál. Systém bych nechal fungovat a rozšířil ho na potřebný rozsah. To by bylo manažerské rozhodnutí. Na to ale nebyla politická a společenská objednávka. Politická vůle byla – řeknu to možná trochu ostře – dát šanci jiným systémům, abychom se té „ošklivé“ mikrovlny a „ošklivého“ Kapsche zbavili. Třeba ve Slovinsku mají mikrovlny a chtěli zpoplatňovat jen dálnice, tak se rozhodli pokračovat ve stávajícím systému. A přitom vyhrál někdo jiný než stávající provozovatel. To možná dává trochu větší logiku. Já se ale cítím jako člen kabinetu vázán tím, na čem se usnesla vláda, a nemyslím si, že to je špatně.

Lidovky.cz: A co rozšíření o dalších 900 kilometrů silnic první třídy. Udělal byste to, kdybyste měl volnou ruku?

Mně rozšiřování nepřijde úplně nutné. Na druhé straně rozumím starostům, kteří jsou nešťastní z toho, že se nemůžou zbavit kamionů, co přes silnice první třídy objíždějí dálnice. To se děje třeba na silnici z Plzně do Domažlic. Tam rozšíření mýta dává smysl. Na silnice druhé a třetí třídy je totiž možné dát značku zakazující tranzitní dopravu. Na „jedničkách“ se města a obce bránit nemůžou. Navíc zpoplatníme jen pětinu ze všech silnic prvních tříd.

Lidovky.cz: A co když kamiony opravdu zamíří na okresky?

To se podle mě nestane. Základní snahou řidiče kamionu není šetřit na mýtu, ale dostat se včas do cíle. Myslím, že dálnice objíždějí nejčastěji proto, že se na nich něco stalo. A když budou sjíždět na silnice nižších tříd kvůli úspoře, můžeme je zastavit zmíněnou značkou.

Lidovky.cz: Kdyby se stalo, že pro další vládu – která bude mít vyhodnocení tendru na starosti – bude rozšíření zpoplatnění z nějakého důvodu politický problém, může to celý tendr shodit, ne?

Kdyby se vláda rozhodla, že to nechce, musely by se změnit podmínky tendru a soutěžit znovu. Možné je všechno. Taková politická reprezentace ale bude muset zároveň říct, co bude, až uplyne stávající smlouva s Kapschem.

Lidovky.cz: Na ministerstvo jste nastupoval před dvěma a půl lety. Už tehdy byl nový tendr na mýto váš hlavní úkol. Na jak dlouho jste odhadoval jeho vypsání?

Když jsem přišel, trvalo mi zhruba tři měsíce, než jsem se v té situaci zorientoval. Moji předchůdci mluvili o tom, kolik nám nechali materiálů, aby se mohlo pokračovat, jak byl tendr prakticky připravený. Zjistil jsem ale, že většina z nich si nedostatečně prostudovala potřebné materiály a nevěděla, jaký problém tady je - že tu soutěž nelze vypsat.

Lidovky.cz: To ale jste ale netušil ani vy.

Ani já. A říkal jsem si, že to nemůže být problém. Když jsem to zjistil, tak jsem sledoval, jak se tyto věci dějí v jiných zemích. V Rakousku, které nám může sloužit za vzor, se podobný tendr chystá tři až pět let. To, co se podařilo nám – tedy zajistit nynější levnější výběr mýta (prodloužením smlouvy stávajícímu provozovateli Kapsch bez soutěže o tři roky – pozn. red.) a vypsání nové soutěže – považuji za obrovský úspěch. Naši kritici říkali, že pokud se vypíše tendr po volbách nebo na Vánoce, tak budou překvapeni.

Lidovky.cz: Na druhou stranu byla i doba, kdy jste vypočítával variantu, že budete mít vysoutěženého provozovatele ještě před skončením původní smlouvy firmě Kapsch na konci roku 2017.

Ono by to bylo za velmi obtížných podmínek stihnutelné. Ale když jsem to říkal, tak jsem ještě nevěděl, že soutěž je tak moc svázaná. Třeba tím, že nemůžete uchazečům předložit podklady ke stávajícímu zařízení. Od něj měl „klíče“ jen Kapsch, který je logicky dát nechtěl. Ani nemohl. Pokud by to udělal, stal by se spolutvůrcem zadávací dokumentace a nemohl by v tendru sám soutěžit.

Lidovky.cz: Nezdrželo ale soutěž i to, že jste krátce po nástupu do funkce, v prosinci 2014, zrušil výběr takzvaného mýtného manažera a velmi podobnou soutěž za čas vypsal znovu?

To jsem neudělal, šlo o dvě rozdílné věci. Zrušil jsem výběr mýtného manažera, který měl připravit novou soutěž na mýto. Podle této soutěže se konečný výběr dodavatele nedal připravit. Zároveň jsem se setkal s vedením antimonopolního úřadu a dozvěděl se, že soutěž na projektového manažera je tak špatně vypsaná, že nám ji úřad zruší. A mě se na to nechtělo čekat. Místo toho jsem vypsal soutěž na firmu, která nám pomáhala v dočasném pokračování stávajícího systému výběru mýta. To je něco jiného.

Lidovky.cz: Hned na začátku v úřadu jste tvrdil, že stát může mýtný systém provozovat sám. Proč z této ideje sešlo?

To je myšlenka, kterou mám stále. V průběhu příprav jsme zvažovali řadu variant. Třeba že není nutné vypisovat soutěž na nové mýto, že už máme systém koupený, převzít ho od Kapsche a případně jej rozšiřovat. To je ale varianta, kterou mi vláda neumožnila uskutečnit. Politická i společenská objednávka byla, že by se už neměly dávat miliardy firmě Kapsch, ale férově soutěžit.

Lidovky.cz: Je ve hře varianta, že by se poplatky pro kamiony mohly zvyšovat? Zaznělo, že je to možné až o 40 procent. Je to ve hře?

Mýto nelze zdražovat donekonečna, na to jsou evropské regule. Podle nich bychom ho mohli zvýšit až o 40 procent. To ale v současné době není na pořadu dne. Stále nemáme dálniční a silniční síť v takové podobě, že by bylo vhodné mýto zdražovat.

Lidovky.cz: Nyní provozovatel vybírá ročně bezmála 10 miliard korun, ta čísla rok se od roku zvyšují. Na jakou hodnotu se při současném růstu ekonomiky můžete dostat?

Výběr však jde stabilně nahoru. Předpokládáme, že tento trend, pokud se ekonomika nezhroutí, bude pokračovat. Po roce 2020 rozšíříme mýtnou sít jednorázově o 900 kilometrů, výběr skokově vzroste. Nevím, zda by mohl být nárůst třeba dvojnásobný, ale rozhodně se zvedne. Navíc musíme dostavět jihočeskou dálnici D3, hradeckou D11 nebo D35 a D6, to budou samozřejmě nově zpoplatněné úseky navíc.

Lidovky.cz: Nyní má Kapsch z vybrané částky podíl patnáct procent. Jaký je podle vás ideální stav, na nějž byste se chtěli dostat?

Dlouhodobá výtěžnost byla pro Kapsch dvacet procent, po slevě je to zmiňovaných patnáct. Uchazečům nákladovou efektivitu nepředepisujeme. V Evropě jsou poskytovatelé s nákladovostí zhruba osm procent, třeba v Maďarsku. Můj odhad je, že budeme po soutěži efektivnější než dnes.

Lidovky.cz: Dokážete si představit, že by v tendru uspěl nějaký jiný systém než mikrovlnný, satelitní nebo jejich kombinace?

Nechci se pasovat do role odborníka na mýto. Ale třeba maďarský systém kombinuje více principů, je možné předplatit si jen určitou cestu, užít lze i GPS sledování. Kouzlo technologické neutrality je v tom, že nikomu nepředepisujeme, jak to má udělat. Podle mě se nám přihlásí dostatek soutěžících a my budeme mít problém s jejich zužováním.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že už v této první fázi – před započetím kvalifikačních rozhovorů s pěticí vybraných – bude problém s tím, že se budou účastníci odvolávat proti vyřazením?

Na to, že tendry v Česku někdo napadá a kveruluje, jsme zvyklí víc, než by se nám líbilo. Dali jsme si poměrně realistický čas, protože problémy očekáváme. Předpokládáme, že už v prvních dvou měsících, během nichž se mají kandidáti hlásit, budeme dostávat stovky dotazů, na které musíme do tří dnů odpovědět. Myslíme si, že vítěz by mohl být znám v srpnu příštího roku. I s rezervou.

MÝTO V ČESKU Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 firma Kapsch na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy.



a vybraných částech silnic první třídy. Od roku 2019 ministerstvo dopravy počítá s rozšířením zpoplatnění sítě silnic první třídy o 900 kilometrů z nynějších zhruba 230 kilometrů.



silnic první třídy o 900 kilometrů z nynějších zhruba 230 kilometrů. Za deset let se na mýtném v Česku vybralo 77,5 miliardy korun, za loňský rok 9,89 miliardy korun.

Lidovky.cz: Tendr na deset let provozu mýta má hodnotu 29 miliard, které byste měli provozovateli zaplatit. Jak jste k tomuto číslu došli?

Není to tak, že bychom ho zjistili pohledem z okna. Jsou tu zákonné požadavky. Cena musí být vše, co může být ve smlouvě zahrnuté s tím, že předpokládaná hodnota musí být zadavatelem vysvětlitelná. V té částce jsou náklady na deset let provozu, možná hodnota úplně nového systému i rozšíření sítě mýta o dalších 900 kilometrů.

Lidovky.cz: Vy jste hned tvrdil, že finální cena bude určitě nižší. O kolik?

Myslím, že bude výrazně nižší. Naše zkušenost z ministerstva dopravy je, že se u cen dostáváme o dvacet až padesát procent níže, než je v zadávací dokumentaci. Jsme pro, aby byl tento tendr dost drsný boj, proto je otevřený všem systémům. Jsem zvědavý, až otevřeme obálky.

Lidovky.cz: Pokud zvítězí jiný systém než mikrovlnný, máte připraveno, co uděláte se stávajícími mýtnými branami?

Na branách je nyní jen mýto, nic jiného smlouva neumožňuje. Každý systém bude potřebovat kontrolní brány, včetně satelitu. Je také řada věcí, které bychom mohli na brány umístit. Pro budoucí elektronické dálniční známky budeme potřebovat čtečky, vysokorychlostní vážení pro kamiony. Využití bude mnoho, možné je umístění asistenčních systémů pro samořiditelné vozy.