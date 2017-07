Promění se konec D4 u Prahy v dálnici? Ťok řeší, co s problematickou silnicí

JÍLOVIŠTĚ Nájezd z Jíloviště na hlavní tah I/4 ze Strakonic na Prahu se rušit nebude, zachovány zůstanou i autobusové zastávky podél silnice. Do budoucna se však nepočítá s přechody pro chodce, nahradit by je měly podchody a nadchody. Po úterní schůzce se starosty to řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Proti úpravám, které plánovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), se v Jílovišti a okolních obcích zvedla vlna odporu.

Zjišťovací studie ŘSD zkoumala, jak zvýšit bezpečnost části strakonické silnice, která se měla v úseku před Prahou převést z dnešní silnice první třídy na dálnici. Tím by se D4, jež nyní začíná na křižovatce Nová Hospoda u Písku a končí u Jíloviště, prodloužila až k Pražskému okruhu.



Ťok připomněl, že pro dálnice jsou stanoveny normy, které zbývající úsek strakonické k Praze nesplňuje. „Tady se musíme poradit s naší legislativou, jestli to bude dálnice s výjimkou, anebo to bude komunikace první třídy a nebudeme muset řešit výjimku,“ uvedl.

Starosta Jíloviště Vladimír Dlouhý (Jíloviště pro občany) upozorňoval na to, že zrušení nájezdu pod všenorským mostem by znamenalo převedení veškeré tranzitní dopravy z okolních obcí do Pražské ulice, která prochází centrem Jíloviště.



Nově by tudy jezdili řidiči z obcí, jako jsou Dobřichovice, Všenory, Lety, Klínec, Trnová, Líšnice nebo Čisovice, což bylo podle Dlouhého představovalo denně tisíce aut včetně nákladní dopravy. Zvýšila by se tím hluková zátěž, snížila tržní cena nemovitostí a v konečném důsledku by to podle starosty mohlo vést k vylidnění obce.

„Ukázalo se, že obslužnost zejména obcí kolem závisí na dnešní komunikaci I/4 velkou měrou,“ uvedl Ťok. Nájezd v Jílovišti se proto rušit nebude, stejně jako zastávky podél strakonické. „Ale měly by to být standardní zastávky s tím, že bude bezpečný vjezd a výjezd,“ řekl ministr.

Díky zastávkám na I/4 se lidé z Jíloviště dostanou za čtvrt hodiny na pražský Smíchov. Pokud by autobusy jezdily z centra obce, cesta by se prodloužila.



„Spousta lidí by raději začala jezdit autem a zvýšila by se dopravní zátěž,“ upozornil Dlouhý. Za šťastný nápad starostové nepovažovali ani případné vybudování doprovodné komunikace z Jíloviště na Zbraslav, dosavadní silnice první třídy má podle nich dostatečnou kapacitu. „Komunikace, které nejsou potřeba, stavět nechceme,“ řekl k tomu Ťok.