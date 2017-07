Provozní restaurací tápou, zřídit zahrádku je stále problém. Magistrát vytvoří návod

Majitel Rookie’s restaurantu v Čáslavské ulici v Praze 3 Josef Plašil si chtěl zřídit před svým podnikem zahrádku, aby mu kouřící zákazníci jen tak nepostávali před podnikem. Byrokratický koloběh mu však jeho přání zkomplikoval. Sám již zařizuje předzahrádku téměř měsíc.

Majitel Rookie’s restaurantu Josef Plašil.

„Byl jsem již na TSK a tam mi oznámili, že podle nové vyhlášky musím žádat o plnou moc na Odboru správy majetku, aby se mi k podobě předzahrádky vyjádřili památkáři,“ popsal pro Lidovky.cz komplikovanou situaci Plašil.

Od roku 2017 totiž na území Prahy 3 platí vyhláška, podle které musí mít provozovatelé restauračních podniků při podávání žádosti o předzahrádku také závazné prohlášení od magistrátního Odboru památkové péče.

Nutnost mít zahrádku je podle šéfa Rookie’s důležitá kvůli kuřákům, ale i sousedům. „Vzhledem k tomu, že vevnitř se kouřit nesmí a když jen tak postávají venku, tak to vadí lidem v okolí a v domě. Vše se to nabaluje. Když mi pak před podnikem postávají lidé a nemohou ani vynášet sklo ven, tak to není příjemné,“ popsal Plašil. Podle něj je jednoznačným problémem nedostatek informací o celém procesu.

„Na plnou moc jsem čekal tak tři týdny, ale i když ji teď mám, tak ve výsledku nevím, kam s ní mám jít a co žádat. Na internetu jsem toho opravdu moc nevykoumal. Musím tam zajít osobně a až na místě zjistit, co po mně budou dál žádat,“ vysvětlil majitel restaurace.

Magistrát připravuje návod

Po měsíci zkoumání problematického administrativního úkonu mají na magistrátu k dispozici analýzu, která je podle náměstkyně primátorky pro místní rozvoj Petry Kolínské „z kategorie bizár.“ Během příštího týdne se však má náměstkyně sejít se zástupci Technické správy komunikací (TSK), aby celý komplikovaný proces získání předzahrádky zjednodušili. Do měsíce má být pak na stránkách magistrátu k dispozici pro restauratéry návod, jak předzahrádku získat.

„Nikdo nezná, ani neumí popsat řetězec úkonů, který musí provozovatel restaurace nebo kavárny absolvovat. Levá ruka neví, co dělá pravá,“ uvedla pro server Lidovky.cz náměstkyně Kolínská.

Po upřesňujícím dotazu vysvětlila náměstkyně, že analýza poukázala na fakt, že neexistuje na webu pražského magistrátu žádný ucelený návod, jak by měl postupovat provozovatel, který si předzahrádku přeje zřídit. Kolínská to považuje za chybu a v současné době provádí úkony k její nápravě.

„Analýza nám řekla, že v tuto chvíli na informačních webech hlavního města není ucelený a aktuální návod s funkčními odkazy, odhadem lhůt a poplatky, které jsou vyžadovány,“ řekla Kolínová. Prvním krokem tak podle ní bude zveřejnění potřebných informací. „Přála bych si, aby do měsíce byl na webu spolehlivý a kompletní návod, jak se povolení domoct.“

„Zadruhé jsem požádala TSK, které vydává to finální povolení, o schůzku. Budeme mít jednání na téma, jaké úkony lze sloučit, vypustit, zjednodušit, nebo co lze vyřešit elektronicky,“ sdělila náměstkyně. Snaží se tím restauratérům ulehčit komplikovaný byrokratický systém, na který upozornila na konci dubna letenská Erhartova Cukrárna.

Zisku zahrádky pomohla medializace

Ve svém facebookovém příspěvku popsalo vedení cukrárny složitou cestu k povolení předzahrádky. Majitel cukrárny musel během celého byrokratického procesu komunikovat se třemi magistrátními odbory a technickou správou komunikací, aby se po více třech měsících podařilo zahrádku na Vinohradech zařídit.

Podle něj k urychlení celého procesu značně pomohlo i šíření příběhu po sociálních sítích. „Věci se díky tomu daly trochu rychleji do pohybu. To co dříve trvalo týden, bylo tentokrát do druhého dne,“ stojí v příspěvku z 16. června na facebooku Erhartovy Cukrárny.

Nové kroky plánované magistrátem o zjednodušení byrokratické zátěže restauratérů se však primárně budou týkat míst mimo pražskou památkovou rezervaci. „U pražské památkové rezervace vzhledem k počtu zájemců a samotné lokalitě může být daný režim složitější,“ uvedla náměstkyně Kolínská. Návod, jak postupovat v byrokratickém řízení, by ale měl být dostupný pro všechny pražské lokality.

V oblasti pražské památkové rezervace, která se nachází na většině území Prahy 1 a 2, si musí provozovatelé navíc nechat vybavení předzahrádky schválit magistrátními památkáři a musí dodržovat pravidla pro jejich provedení. Nesmí například mít pódium, podlahu ani žádnou ohradu, nesmí být zastřešená a zakázán je plastový nábytek.