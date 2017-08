Provozovatelé billboardy neodstraní. Udělá to stát, bez ohledu na vlajky, řekl ministr

PRAHA Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne zřejmě odstraňovat billboardy u dálnic a silnic I.tříd bez ohledu na to, zda na nich bude komerční, nebo nekomerční motiv, řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Ministr Ťok reagoval na skutečnost, že provozovatelé venkovní reklamy neodstraní billboardy podél dálnic a silnic první třídy.

Stáhnou z nich ale reklamy a nahradí je nekomerčním motivem. Svaz provozovatelů venkovní reklamy doufal, že se tak vyhne povinnosti billboardy bourat. Na tiskové konferenci to uvedl prezident svazu Marek Pavlas.

Celkem má podle novely zákona k 1. září od silnic zmizet na 3000 z celkem 25 tisíc poutačů v Česku.

Ministra zaráží, že se věc řeší teprve nyní, když zákon byl schválen před pěti lety. O dalším postupu rozhodují právníci. Z předběžné debaty s právníky o tom, zda v případě, že se dá na nosič billboardu motiv vlajky, podle Ťoka vyplynulo, že to na věc nemá žádný vliv. „Nicméně já si nechám udělat ještě jedno posouzení, abych si byl jistý,“ řekl Ťok.



Ministerstvo se v současné době přiklání k tomu, že billboardy zmizí bez ohledu na to, co na nich bude. „My budeme pravděpodobně odstraňovat všechny - vlajkové nebo nevlajkové. Už se těším na rozličné názory právníků, které si od teď v příštích dnech přečtu, jestli když umístíte na billboard vlajku, tak to přestává být billboardem a začíná to být něčím jiným,“ dodal ministr.

Pokud by stát k odstraňování billboardů přistoupil, dělalo by to Ředitelství silnic a dálnic. Náklady by pak organizace podle Ťoka vymáhala.

S odstraňováním reklamních sdělení a jejich nahrazením státní českou vlajkou začali provozovatelé už v minulých dnech. „Tím jsme jednostranně dle právního výkladu, který máme k dispozici, změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením, tak jak je definuje zákon,“ uvedl svaz, který sdružuje asi 60 procent majitelů venkovních reklamních ploch.



Konec přechodného období

Odstranění reklamních poutačů nařizuje novela zákona z roku 2012. V pátek skončí přechodné pětileté období na odstranění billboardů. Expert na správní právo František Korbel novinářům řekl, že výklad zákona je nejednoznačný a navozuje otázky, zda není protiústavní.

Zákaz billboardů podle něj zasahuje do práva na držení majetku. Vyvlastnění přitom může být provedeno jen ve veřejném zájmu a s náhradou. Nabízí se podle něho rovněž otázka, zda odstranění billboardů u silnic nenahrává konkurenci, která má poutače postavené v obcích, kde povinnost na jejich odstranění platit nebude.

V neposlední řadě se pak Česko vystavuje riziku arbitráží se zahraničními vlastníky, kteří se jejich prostřednictvím mohou domáhat náhrady škody, uvedl právník.

Kvůli zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy se už obrátila na Ústavní soud skupina 17 senátorů. Navrhla zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích.