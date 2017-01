Průlom u klíčových parcel pro metro D. Praha uzavře dohodu s majiteli

Velmi zjednodušeně: parcely na louce před známou krčskou nemocnicí mají kvůli metru stavební uzávěru a nelze je v tuto chvíli komerčně využít. Majitelům více než dvou desítek pozemků se zase v prosinci podařilo soudně zrušit změnu územního plánu, která umožňovala stavbu metra.

Patovou situaci – nevýhodnou pro všechny – odblokovala až předběžná dohoda dosažená několik dnů před Vánocemi. Pro Lidovky.cz ji potvrdily všechny zainteresované strany. Jejím výstupem bude memorandum, jehož text je připravený a čeká na schválení vedením Prahy.

Půjde o oficiální stvrzení vůle najít řešení v klíčových bodech: aby mohli restituenti stavět a zároveň umožnili na svých pozemcích vybudovat výstupy z metra. Městská část Praha 4, na jejímž území se parcely nacházejí, chce ještě do dohody promítnout své představy, jaké stavby by před Thomayerovou nemocnicí mohly vzniknout.

„Na pondělí 23. ledna jsem svolal schůzku všech zainteresovaných stran, kde bychom se měli vypořádali s tím, co chce Praha 4, a mohli jsme o memorandu další den hlasovat na radě města. Pro mě je prioritou se dohodnout, ale zároveň je důležité rozvíjet lokalitu v souladu s místní obyvateli,“ sdělil náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Po podpisu memoranda bude mít developer pověřený majiteli danou lhůtu na předložení návrhu, co chce v místě přesně stavět. Od zástupců města dostane součinnost v tom, aby k tomu opravdu mohlo dojít. A zároveň, aby dopravní podnik získal právo ke stavbě výstupů z metra.

Letecký pohled na Thomayerovu nemocnici v Krči (v popředí). Pozemky za silnicí vpravo od křižovatky se týkají budoucí výstavby metra D.

Na části parcel má vyrůst stanice Nemocnice Krč, odkud budou vlaky v jednom směru pokračovat k zastávce Nové Dvory a dále do Depa Písnice. V druhém směru zastaví na Nádraží Krč a pojedou dále k přestupnímu terminálu na Pankráci.

„Je to závazek k budoucí dohodě a společnému postupu ve věci, kdy každá ze stran řeší svůj zájem. Tím naším je získat právo stavby,“ uvedl pro Lidovky.cz šéf dopravního podniku Martin Gillar. Právě pozemky jsou zatím největším strašákem čtvrté linky metra. Podařilo se jich zatím vykoupit jen malou část ze zhruba 800 vytipovaných. Na druhou stranu zástupci pražského magistrátu, projektanta i dopravního podniku hledají cesty, jak se vyhnout nutnosti všechny pozemky koupit.

METRO D Čtvrtá linka metra povede z Náměstí Míru do Písnice .

. Jako první se začne stavět část z Pankráce do stanice Depo Písnice, poté přijde na řadu etapa z Pankráce na Náměstí Míru.

Dohromady jde o deset nových stanic . Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče .

. Na nové lince budou jezdit . Předběžné náklady se pohybují kolem 50 miliard korun.

„Některé lze dlouhodobě pronajmout, někde nám stačí pouze získat od majitele právo stavby nebo vyřešit věcné břemeno,“ řekl minulý týden Gillar ve velkém rozhovoru pro Lidovky.cz. Podle něj jsou vyjednavači před dohodou také s majitelem obchodního centra Arkády Pankrác. Tam by měly vzniknout nové výstupy pro budoucí přestupní stanici Pankrác.

Nejčerněji ale vypadala dlouho situace v Krči. Majitelé dotčených pozemků totiž loni v prosinci už podruhé uspěli s žalobou týkající se územního plánu, který jim kvůli plánované stavbě metra de facto znemožňoval výstavbu na jejich parcelách.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost hlavního města proti rozsudku Městského soudu v Praze, který zrušil změnu územního plánu vytyčující trasu metra. Navzdory tomu, že se verdikt týkal jen pozemků u Thomayerovy nemocnice a parcel mezi zastávkami Nové Dvory a Písnice, změnu budou muset městští plánovači vypracovat pro celou trasu.



Nicméně v tuto chvíli jsou majitelé pozemků připravení k dohodě. Developer Jakub Sklenka ze společnosti Reflecta, která zastupuje jejich zájmy, pro Lidovky.cz potvrdil, že se nyní podařilo dosáhnout velkého pokroku.

„Restituenti dělají vše proto, aby s Prahou našli nějaký způsob spolupráce. S městem jednáme, ale v tuto chvíli nemůžu nic říkat dopředu,“ popsal Sklenka.

V současné chvíli je na tahu „domovská“ radnice Prahy 4. Pro ni je stavba metra D také prioritou, ale její vedení si ještě vyžádalo jednání o tom, co by mělo před nemocnicí vyrůst a jak by mělo území vypadat.

„Za nás požadujeme zpracování územní studie, která stanoví využití lokality. Důležité je mít dokumentaci, která bude do budoucna závazná. Memorandum by mělo všechny strany zavázat k dalšímu postupu,“ dodal starosta Petr Štěpánek (SZ).