Průměrný plat státních zaměstnanců vzrostl. Překonal hranici 28 tisíc korun

Průměrná hrubá mzda na přepočtené osoby v celé ekonomice loni podle Českého statistického úřadu vzrostla reálně o 3,5 procenta na 27 589 korun. Podle vlády byl meziroční růst v podnikatelské i nepodnikatelské sféře relativně vyrovnaný.



Průměrné platy na úřadech loni představovaly 32 456 korun, platy státních zástupců a od nich odvozených profesí činily v průměru téměř 100 000 korun. Zaměstnanci v příspěvkových organizacích v regionálním školství brali v průměru 24 895 korun.

Celkové výdaje na platy zaměstnanců státu si loni vyžádaly 151,4 miliardy korun. Proti roku 2015 to je růst o 4,3 miliardy. Z toho na platy úředníků šlo téměř 39 miliard korun, vojákům a dalším příslušníkům bezpečnostních sborů 34,4 miliardy korun. Stát zaměstnával 422 354 lidí, což bylo proti předchozímu roku o 91 méně.

Návrh státního rozpočtu na letošní rok uvádí, že zaměstnanci státu by si měli letos polepšit na platech v průměru meziročně o 1876 korun a jejich průměrný měsíční plat by měl vzrůst na 28 855 korun. Od letošního července by měly o desetinu vzrůst platy policistům, hasičům, celníkům či vězeňským dozorcům. Vláda by také měla projednat návrh nařízení, díky němuž by si mohli od července přilepšit pracovníci kulturních zařízení či sociálních služeb. Od ledna se o desetinu zvýšily výdělky zdravotníků.

Ministerstvo financí v dubnové predikci uvedlo, že průměrná mzda přepočtená na plné úvazky by letos mohla vzrůst o 4,6 procenta. Na růstu mezd se podle ministerstva odráží pokračující růst zaměstnanosti a napjatá situace na trhu práce.